السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الأقباط الكاثوليك" يعيدون بذكرى الطوباوية جوزيبينا غابرييلا

الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوية جوزيبينا غابرييلا ليسوع العذراء، وبهذه المناسبة طرح الاب وليم سعيد عبد المسيح الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها “إنه ولدت جوزيبينا غابرييلا بونينو في سافيجليانو، كونيو”، في 5 سبتمبر 1843م، وكانت الطفلة الوحيدة لوالديها دومينيكو بونينو وجوزيبينا ريتشي، وهي عائلة متدينة وغنية.

نالت جوزيبينا سر العماد المقدس في اليوم التالي لميلادها باسم "آنا ماريا مادالينا جوزيبينا"، وتقدمت للمناولة الاحتفالية في عام 1850م ، ونالت سر التثبيت في عام 1851م . وفى عام 1855م انتقلت عائلتها إلى مدينة تورينو بسبب الالتزام المهني لوالدها الطبيب، فانضمت بونينو لمدرسة القديس يوسف الثانوية في تورينو، وقدمت تعهداً خاصاً بأن تنذر بتوليتها للرب بأذن من مرشدها الروحي، وفى عام 1869م عندما انتهت من الدراسة عادت بونينو إلى سافيجليانو كانت هذه هي السنوات التي ازدهرت فيها الأعمال الخيرية لمن يسمون بـ "القديسين الاجتماعيين".

رعت والدها المريض

قامت برعاية والدها المريض وبقيت بجواره تهتم به إلى أن رقد بسلام في 16 يناير 1874م، وكانت تشارك بشكل كبير في أنشطة رعيتها سان بيترو، وأصبحت أيضًا عميدة ورئيسة الاتحاد المحلي لبنات مريم، منذ عام 1875، كانت لديها علاقات قوية مع أعمال المساعدة التي تقوم بها جيوفانا كولومبو للفتيات اليتيمات في المدينة. انجذبت بالروحانية الكرميلية وفى 18 مارس 1875م انضمت للرهبنة الثالثة العلمانية للرهبنة الكرمل وقدمت نذورها في عيد القديس يوسف يوم 19 مارس 1877م، في العام السابق، انضمت أيضًا إلى الرهبنة الثالثة الفرنسيسكانية، وأصيبت بورم في العمود الفقري، وطلبت من السيدة العذراء أن تتشفع لها بالشفاء، ثم في عام 1876م، خضعت لعملية جراحية تقريبًا بينما كانت مستيقظة، حيث لم يسري مفعول التخدير.

 فرأت في شفائها علامة من الرب ومريم العذراء لأن تكرس حياتها لخدمة الفقراء والمرضي، وتم استرت عافيتها فقامت بصحبة أمها  برحلة حج إلى لورد بفرنسا في شهر سبتمبر 1877م وهناك قدمت الشكر لمريم العذراء على نعمة الشفاء . عندما عادت إلى بلادها مكثت بضعة أشهر تهتم بأمها، إلى أن رقدت أمها بسلام في أواخر عام 1877م، استمر التعاون مع كولومبو وورك، وبناءً على اقتراح من مرشدها الروحي، الأب كانون لويجي دافيسينو ، أنشأت داراً في إبريل 1881م ، وأطلقت عليها دار" عائلة الناصرة المقدسة"، لرعاية الأيتام والمرضي، ونالت موافقة السلطات الكنسية بقرار التأسيس في 8 سبتمبر 1887م، وفى 6 أكتوبر أنضمت احدي عشرة فتاة للرهبنة الناشئة الجديدة وقدموا نذورهم الرهبانية أمام السلطات الكنيسة بحضور أسقف الإبرشية، واختارت اسم جوزيبينا غابرييلا ليسوع.

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