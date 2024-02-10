السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تستعد لبدء الصوم الكبير

كنيسة
كنيسة

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء الصوم الكبير يوم 11 من مارس المقبل.

وقال البابا الراحل شنودة الثالث في كتاب روحانية الصوم إن  داود النبي يقول: "أذللت بالصوم نفسي"، ويقول "أبكيت بالصوم نفسي"، ويقول أيضًا: "ركبتاي ارتعشتا من الصوم".  كما أنه صام لما كان ابنه مريضًا، وكان يطلب نفسه من الرب.  وفي صومه "بات مضطجعًا على الأرض".

وصام دانيال النبي، وصام حزقيال النبي أيضًا. ونسمع أن نحميا صام لما سمع أن سور أورشليم مُنهَدِم وأبوابها محروقة بالنار.  وكذا صام عزرا الكاهن والكاتب، ونادى بصوم لجميع الشعب.. وقد قيل عن حنة النبية إنها كانت " لا تفارق الهيكل عابده بأصوام وطلبات ".

هذا وتضع الكنيسة القبطية الارثوذكسية صوم اهل نينوى المعروف بصوم يونان ضمن اصوامها ذات الدرجة الاولى وهي اعلى الدرجات النسكية والزهدية في الحياة الروحية والكنسية.

جدير بالذكر أنه تقسم الكنيسة أصوامها إلى درجتين الأولى وهي الأكثر نسكا وزهدا وهي صوم يومي الأربعاء والجمعة، لأنها تذكار خيانة يهوذا الإسخريوطي تلميذ المسيح، ويوم صلب المسيح بحسب الإيمان المسيحي، وكذلك صوم أهل نينوى وأيضًا الصوم الكبير الذي يستغرق 55 يوما متصلة، يضاف اليهم صوم البرامون وهو الفترة التي تسبق عيدي الميلاد والغطاس وتتغير سنويا من يوم الى ثلاث ايام.
بينما أصوام الدرجة الثانية، هي صوم الميلاد المجيد الذي ياتي يوم 25 من شهر نوفمبر سنويًا ويستغرق 43 يومًا متصلة، وصوم السيدة العذراء الذي يحل يوم 7 أغسطس سنويا ويستغرق 14 يوما متصلة، وصوم الرسل الذي ياتي في اليوم التالي لعيد العنصرة سنويا بمدة وموعد متغيرين، وتسمح الكنيسة في هذه الاصوام بتناول الماكولات البحرية.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الأقباط يستعدون للصوم الكبير.. والبابا شنودة: "أقدم وصية"

الأقباط الكاثوليك يحتفلون بذكرى أوزيبيا بالومينو ينيس

الكنيسة البيزنيطة تحتفل بذكرى القدّيس العظيم في الشهداء ثيوذورس قائد الجيش

صوم يونان.. في هذا اليوم يبدأ الأقباط أول صوم متصل لعام 2024

5 إيبارشيات تُشارك في فعاليات الأنشطة الرياضية بمبنى التكوين في سمالوط

رئيس أساقفة سبسطية: نتمنى أن تنجح المبادرات لانهاء الحرب ونرفض اضطهاد مطارنة أوكرانيا

مركز بولاق للتنمية التابع للكنيسة الاسقفية يُنظم يوما تدريبيا للسيدات والعائلات

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس احتفال اليوبيل الفضي لبعض راهبات نوتردام ديزابوتر

الأكثر قراءة

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

رابط التقديم في وظائف البريد المصري.. شروطه وتفاصيله

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

مساعد بايدن: واشنطن لم تعترض على وصف إسرائيل سكان غزة بـ"الحيوانات"

مشاركة مميزة للأفلام المصرية فى مهرجان بغداد السينمائى الدولى

"بيلد": شكوك حول إمكانية انتقال صلاح إلى الدورى السعودى فى الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ27 للعدوان.. غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح

عقيدة بايدن الجديدة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟