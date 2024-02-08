الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأقباط الكاثوليك يحتفلون بذكرى أوزيبيا بالومينو ينيس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوية الأخت أوزيبيا بالومينو ينيس.

وبهذه المناسبة، طرح الاب وليم سعيد عبد المسيح الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها، إنه وُلدت أوزيبيا بالومينو ينيس في 15 ديسمبر 1899 في كانتالبينو بإسبانيا، عندما كانت أوزيبيا في الثامنة من عمرها، أجرت أول "لقاء" لها مع يسوع في الإفخارستيا وشعرت بأنها مدعوة للانتماء إليه إلى الأبد وبشكل كامل. بعد وقت قصير، أُجبرت على ترك المدرسة والعمل لمساعدة الأسرة.

وأضاف أنه رغم من أنها كانت صغيرة، إلا أنها أظهرت نضجًا غير عادي في رعاية الأطفال الصغار، وعندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، ذهبت إلى سالامانكا مع أختها الكبرى وعملت مربية. 

واستمر حبها لله في النمو وتم التعبير عنه جيدًا من خلال الرعاية التي قدمتها للأطفال. كانت رغبة أوزيبيا السرية كانت أن تصبح "ابنة مريم"، إلا أنها لم تطلب دخول المصلين لأنها كانت تخشى أن تُرفض بسبب نقص المال والموارد والتعليم.

واختتم أنه مع ذلك، كانت تأمل أن "إذا قمت بواجباتي هنا بشكل جيد، من أجل حب العذراء المقدّسة، سأكون يومًا ما ابنتها في المصلين". وقد أوصت بهذه الرغبة في إحدى المرات لرئيس زائر، الذي قال لها "لا تقلق بشأن أي شيء". باسم الأم العامة، قبلت أوزيبيا. في الخامس من أغسطس عام 1922، بدأت أوزيبيا في الابتداء واتخذت مهنتها الدينية بعد ذلك بعامين، عندما تم نقلها إلى منزل فالفيردي ديل كامينو في جنوب غرب إسبانيا.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

رئيس أساقفة سبسطية: نتمنى أن تنجح المبادرات لانهاء الحرب ونرفض اضطهاد مطارنة أوكرانيا

مركز بولاق للتنمية التابع للكنيسة الاسقفية يُنظم يوما تدريبيا للسيدات والعائلات

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس احتفال اليوبيل الفضي لبعض راهبات نوتردام ديزابوتر

يوم رياضي لطلاب المرحلة الإعدادية في إيبارشية القوصية

بطريرك الإسكندرية للروم يزور نيجيريا

البيزنطية تحتفل بذكرى البار لوقا الذي كان في أستريون من بلاد اليونان

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل باثنين من قديسيها

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول منتصف أسبوع الموتى المؤمنين

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل.. نائب يكشف موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

النهارده كام طوبة 2024.. ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وموعد بداية شهر أمشير

"البترول": تعليمات صارمة لشركات العمالة برفع الأجور تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"