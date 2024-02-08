الأقباط الكاثوليك يحتفلون بذكرى أوزيبيا بالومينو ينيس

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوية الأخت أوزيبيا بالومينو ينيس.

وبهذه المناسبة، طرح الاب وليم سعيد عبد المسيح الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها، إنه وُلدت أوزيبيا بالومينو ينيس في 15 ديسمبر 1899 في كانتالبينو بإسبانيا، عندما كانت أوزيبيا في الثامنة من عمرها، أجرت أول "لقاء" لها مع يسوع في الإفخارستيا وشعرت بأنها مدعوة للانتماء إليه إلى الأبد وبشكل كامل. بعد وقت قصير، أُجبرت على ترك المدرسة والعمل لمساعدة الأسرة.

وأضاف أنه رغم من أنها كانت صغيرة، إلا أنها أظهرت نضجًا غير عادي في رعاية الأطفال الصغار، وعندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، ذهبت إلى سالامانكا مع أختها الكبرى وعملت مربية.

واستمر حبها لله في النمو وتم التعبير عنه جيدًا من خلال الرعاية التي قدمتها للأطفال. كانت رغبة أوزيبيا السرية كانت أن تصبح "ابنة مريم"، إلا أنها لم تطلب دخول المصلين لأنها كانت تخشى أن تُرفض بسبب نقص المال والموارد والتعليم.

واختتم أنه مع ذلك، كانت تأمل أن "إذا قمت بواجباتي هنا بشكل جيد، من أجل حب العذراء المقدّسة، سأكون يومًا ما ابنتها في المصلين". وقد أوصت بهذه الرغبة في إحدى المرات لرئيس زائر، الذي قال لها "لا تقلق بشأن أي شيء". باسم الأم العامة، قبلت أوزيبيا. في الخامس من أغسطس عام 1922، بدأت أوزيبيا في الابتداء واتخذت مهنتها الدينية بعد ذلك بعامين، عندما تم نقلها إلى منزل فالفيردي ديل كامينو في جنوب غرب إسبانيا.