الكنيسة البيزنيطة تحتفل بذكرى القدّيس العظيم في الشهداء ثيوذورس قائد الجيش

تحتفل الكنيسة البيزنيطة اليوم الخميس، بذكرى القدّيس العظيم في الشهداء ثيوذورس قائد الجيش، وهو لا يختلف عن القدّيس ثيوذورس التيروني الذي يُحتفل به في السابع عشر من الشهر الجاري.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها:

“أدهشني تأمّل الجنّة بسلامها وبجمالها. هنا يمكث الجمال النقي بدون لطخة، وهنا يسود السلام بدون اضطراب. طوبى لمَن يستحقّها، إن لم يكن بفضل العدالة أقلّه بفضل الطيبة؛ وإن لم يكن بفضل الأعمال أقلّه بفضل الشفقة”.

“عندما عادت روحي إلى شواطئ الأرض، أمّ الأشواك، ظهرت أمامي أوجاع وآلام من الأنواع كلّها. هكذا أدركت أنّ منطقتنا هي سجن. ومع ذلك، يبكي السجناء عندما يغادرونه. كما اندهشت أيضًا لرؤية الأطفال يبكون عندما يخرجون من الأحشاء؛ يبكون رغم أنّهم يخرجون من الظلمات ليعيشوا في النور، من المكان الضيّق إلى الكون الفسيح. كذلك الموت هو بالنسبة إلى الإنسان نوع من الولادة. أولئك الذين يولدون، يبكون وهم يغادرون الأرض، أم الأوجاع، ليدخلوا الجنّة”.

“ارحمني، يا ربّ الجنّة! إن كان يستحيل عليّ دخول جنّتك، فأهّلني أن أقف أقلّه في مرعاك. وسط الجنّة توجد طاولة القدّيسين، إنّما في الخارج تقع ثمار حظيرته كفتات للخاطئين الذين، حتّى هناك، سيعيشون بفضل طيبتك”.