يوم رياضي لطلاب المرحلة الإعدادية في إيبارشية القوصية

نظمت إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، بملاعب كنيسة السيدة العذراء، بالمنشأة الكبرى، فعاليات اليوم الرياضي لكرة القدم، لطلاب المرحلة الإعدادية، من أبناء الإيبارشية، وذلك بحضور الأنبا مرقس وليم، مطران الإيبارشية.

شارك في مباريات اليوم الفرق الرياضية لشباب المرحلة الإعدادية من كنائس القوصية، منها: العزية، أمشول، أبوجبل، والمنشأة الكبرى.

حضر اللقاء الأب أثناسيوس عزيز، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالمنشأة الكبرى، ووكيل عام المطرانية، القمص أنطونيوس بشاي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالمنشأة الكبرى، الأب روماني منير، راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بالعزية، الأب عمانوئيل عادل، راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بأبوحبل، بالإضافة إلى الأب يوحنا ماهر، راعي كاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية.

يوم تكويني ترفيهي لأعضاء الخدمة بكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل

كما نظم اجتماع الأسرة بكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، فعاليات اليوم التكويني الترفيهي لأعضاء الخدمة، تحت شعار "جدد طاقتك"، انطلاقًا من الآية القائلة "الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك".

جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، حيث تضمن اليوم بعض الترانيم الروحية، وتأمل بعنوان "الرضا والاكتفاء بما عندك"، بالإضافة إلى الفقرات الترفيهية، وتجديد العهود، بقيادة الأب يوحنا، كذلك تم تنظيم برنامج موازي لأبناء الأسر المشاركة.

وكان مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب أندراوس فوزي، قد زار كنيسة الراعي الصالح، بالسويس، حضر اللقاء الأب أرسانيوس يوسف، راعي الكنيسة، حيث تضمنت الزيارة صلاة القداس الإلهي، أعقبها بعض الترانيم الروحية، ثم ألقت الأخت إيمان ناجي، محاضرة لأبناء التربية الدينية بالرعية حول "عرس قانا الجليل".

كذلك، قدم الأخ روماني عبد الشهيد، محاضرة للخدام بعنوان "مهارة القيادة"، حيث تضمنت هذه المحاضرة بعض التدريبات العملية، بالإضافة إلى محاضرة أخرى، أعطتها الأخت إيمان ناجي بعنوان "المهارة والإبداع والابتكار للدخول إلى اللقاء"، كما تم عرض مناهج، وكتب مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية على الخدام.