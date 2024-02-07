رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: "القدس مدينة إيماننا وحاضنة أهم مقدساتنا"

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس لدى استقباله صباح هذا اليوم وفدا كنسيا من كندا بأن مطلبنا الاساسي والأهم في هذه الأوقات الأليمة والعصيبة هو أن تتوقف الحرب المأساوية في غزة والتي ادت إلى هذا الكم الهائل من الخراب ناهيك عن الأحزان والمعاناة .

وأضاف: نرحب بكم وانتم تزورون مدينة القدس ونحن سعداء بوجودكم وقد اتيتم وانتم حاملين لرسالة التضامن والتعاطف مع شعبنا في هذه الاوقات العصيبة .. اما ما تتعرض له مدينة القدس فهي محاولات هادفة لتزوير تاريخها والنيل من هويتها وتاريخها وتراثها .. القدس مدينة ايماننا وحاضنة اهم مقدساتنا وهي امانة في اعناقنا جميعا ويجب ان ندافع عنها لكي تبقى مدينة للسلام والتآخي والتاريخ والتراث والحضارة والايمان.

وتابع: إننا نتمنى ونطالب بأن تنجح كافة المبادرات الهادفة لانهاء الحرب المأساوية التي يتعرض لها اهلنا في قطاع غزة فلم يعد من الممكن ان تستمر هذه الحالة التي وصلنا اليها واهل غزة لا يستحقون بأن يعاملوا بهذه القسوة وهم بشر خلقهم الله كما خلق كل انسان في هذا العالم ويحق لهم ان يعيشوا في اوضاع افضل بعيدا عن الحروب والقذائف والصواريخ التي تدمر كل شيء .. اعان الله اهلنا في غزة وهم يعيشون كارثة ومأساة مروعة ، نتمنى ان تتوقف وان تنتهي سريعا .

وأردف: أن كل انسان عاقل متحل بالقيم الانسانية والاخلاقية والحضارية النبيلة ما يتمناه في هذه الاوقات العصيبة هو ان يتم الوصول الى اتفاق واعلان لوقف اطلاق النار ووقف الحرب والعدوان التي يتعرض لها اهلنا في قطاع غزة .. لقد انهكتنا هذه الحرب نفسيا وجسديا في ظل اوضاع مأساوية يتعرض لها شعبنا الفلسطيني حيث اصبحت غزة مكان يسوده الدمار والخراب والالام والاحزان واصبح اهالي غزة نازحين ولاجئين في بلدهم .. انها مأساة مروعة نتمنى ان تتوقف وان تنتهي سريعا .

واختتم: أننا كنا وسنبقى ننادي بما نؤمن به فنحن لسنا في جيب احد ولسنا تابعين لاحد ولا يوجهنا احد ولا ننتمي الى اية اجندة سياسية او حزبية او مصالح انتهازية ومواقفنا نستمدها من القيم والمبادىء الروحية والانسانية التي نؤمن بها حتى وان ازعجت البعض .. نحن مسيحيون ونفتخر بانتماءنا المسيحي ونحن فلسطينيون ونفتخر بانتماءنا لهذا الشعب المظلوم الذي يحق له ان يعيش بحرية وسلام مثل باقي شعوب العالم .. لسنا دعاة حروب وعنف وقتل وامتهان للكرامة الانسانية بل دعاة حرية ودفاع عن حقوق الانسان ، وشعبنا الفلسطيني يستحق الحرية والتي في سبيلها قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام .. نتمنى ان تتوقف الحرب قريبا وكان الله في عون اهلنا في غزة الذين يعيشون هذه الكارثة الانسانية منذ اربعة اشهر ونيف .