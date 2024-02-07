الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

(أساسيات في الحياة العائلية).. دورة تكوينية جديدة من الكاثوليكية للاسر المصرية

الكاثوليكية
الكاثوليكية

أعلن معهد القديس يوسف للعائلة والحياة، التابع للكنيسة القبطية الكاثوليكية، عن بدء دورة تكوينية تحت شعار: (أساسيات في الحياة العائلية)، من تقديم الاعلاميه ليلي فرج وهي من فريق محاضرين "معهد القديس يوسف".
 

تتكون  الدورة من ورشتى عمل، الأولى تحمل شعار صدمة ما بعد الزواج، والثانية التعامل مع الأهل، وتأتي الدورة بحضور الزوجيين أو الخاطيبين معا، في مقر بطرخانة الأقباط الكاثوليك، الجمعة 8 مارس المقبل.
 

أقيمت فعاليات اليوم التكويني الترفيهي لأبناء وبنات نشاط أطفال الرب "CG"، بقيادة مي صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية البطريركية، وذلك بقاعة القديس إسطفانوس، بحدائق القبة.

تضمن اليوم لقاءً تكوينيًا بعنوان "نور قلبي"، عن "كيف نصلي؟"، انطلاقًا من شخصية صموئيل النبي، قدمته السيدة مها رفلة، التي تحدثت أيضًا حول الخطوات الصحيحة للتأمل الروحي، بالإضافة إلى توضيح أهمية الصلاة في حياتنا.

وتضمن أيضًا الفقرات الفنية للحاضرين، كما نظمت كشافة وادي النيل عددًا من الفقرات الترفيهية، بمقر النادي الإيبارشي، بحدائق القبة.

فى سياق آخر وتحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، أُقيمت فعاليات مؤتمر خدمة التربية الدينية "يشبه ملكوت السماوات"، بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية.

وتناول المؤتمر الأمثال الكتابية في الإنجيل، بحسب القديس لوقا، التي قالها الرب يسوع للجموع، بالإضافة إلى الفقرات المتنوعة حول الأمثال الكتابية.

فيما نظمت كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، يوم الألوان مع الفنان أبانوب مجدي، أحد خدام الكنيسة، بهدف اكتشاف، وتنمية مواهب أطفال الرعية.

تضمن اليوم الفقرات الترفيهية، والأنشطة الفنية، بقيادة أكاديمية الفنان أبانوب مجدي، ومقرها بالكاتدرائية.

كما نظّم الأب يوحنا بخيت، بالتّعاون مع دار القديس چيروم للتكوين والدراسات الكتابية، يومًا كتابيًا لخدّام كنيسة العائلة المقدّسة للأقباط الكاثوليك، بالفيّوم، وذلك في أمثال السّيّد المسيح في العهد الجديد. قام بعمل التكوين الأب بيّوس فرج.

معهد القديس يوسف للعائلة والحياة ليلي فرج معهد القديس يوسف صدمة ما بعد الزواج لتعامل مع الأهل

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