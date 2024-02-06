اللاتينية تحتفل بتذكار القدّيس بولس مكي ورفقائه الـ 25 شهداء اليابان

تحتفل الكنيسة اللاتينية بتذكار القدّيس بولس مكي ورفقائه الـ 25، شهداء اليابان، وولد بولس في اليابان بين 1564-1566. دخل الرهبنة اليسوعية. ثم بشر بالإنجيل بين مواطنيه بنجاح كبير. ولما اشتد الاضطهاد على الكاثوليك ألقي القبض عليه مع خمسة وعشرين من رفقائه. وبعد الآلام والتعييرات الكثيرة، قادوهم الى مدينة ناغازاكي حيث صلبوهم. كان ذلك عام 1597.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها إنّ الصلاة علاقة مع الربّ من القلب إلى القلب... فصلاة التّأمّل القلبيّ التي تقام بصدق تدخل قلب الله وتحثّه على تحقيق رغباتنا. عندما نصلّي، فلننتقل بكليّتنا إلى الله: أفكارنا وقلبنا... حينها، ينحني الربّ ويأتي لمساعدتنا.

لذا، فلنصلِّ ولنأمل خيرًا. لا تضطرب، فالاضطراب لا يقود إلى أي مكان. إنّ الله رحوم، ويستمع لصلاتك. والصلاة هي سلاحنا الأساسي والأفضل. إنّها المفتاح الذي يفتح قلب الله. ينقصك أن تتوجّه إلى الرّب يسوع متكلّمًا من قلبك، لا من شفتيك فقط.