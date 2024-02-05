الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بعيد القديسة أغاثى.. البيزنطية: ملكوت الله ليس من هذا العالم

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى تذكار القدّيسة أغاثي، وهي من سليلة الأشراف قي صقليّة. استشهدت في عهد الإمبراطور داكيوس.

العظة الاحتفالية 

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّ ملكوت الله ليس من هذا العالم. فلنلاحظ هنا أنّ الإنسان لا يفترض به أن يطمح إلى المساواة الكاملة مع الله، بل إلى التشابه معه فقط؛ لأنّ الربّ يسوع المسيح وحده هو صورة الله الكاملة، لأنّه يمثّل في شخصه وحدة مجد الآب. إنّ الإنسان البار يحمل ّ في داخله صورة الله، حين تحمله معرفة الله إلى احتقار العالم لينتج فيه من جديد تشابه الحياة الإلهيّة.

نحن نتناول جسد الربّ يسوع لكي نتمكّن من المشاركة في الحياة الأبديّة، وفقًا لوعد المخلِّص: "ستَأكُلونَ وتَشرَبونَ على مائدتي في مَلكوتي". ما وعدنا به الربّ يسوع هنا كمكافأة ليس الأكل ولا الشرب، بل منح النعمة وحياة السماوات. أو أيضًا هذه الطاولة المعدّة لغبطة جميع القدّيسين، إنّه مجد حياة السماوات، حيث سيشبع أولئك الذين شعروا بالجوع والعطش للبرّ، من خلال التمتّع الكامل بالخير الحقيقي، هدف رغباتهم كلّها.

إنّ كلمات المخلّص هذه لا تعني أنّه سيكون هنالك موادٌ غذائيّةٌ ماديّةٌ في السماوات، ولا أنّ ملكوته يجب أن يكون خارجيًّا وملموسًا؛ لأنّ حياة المختارين ستكون مماثلة لحياة الملائكة، كما تنبّأ بذلك للصدّوقيّين (راجع مت 22 + لو20)؛ وقد أكد ذلك القدّيس بولس بقوله: "لَيس مَلَكوتُ اللهِ أَكْلاً وشُرْبًا، بل بِرٌّ وسَلامٌ وفَرَحٌ في الرُّوحِ القُدُس" 

من جهة اخرى برعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، شارك نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، في اليوم الروحي لخدام فرح وعطاء بالقاهرة، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية.

شارك أيضًا القمص جورج سليمان، راعي الكنيسة، والأب جورج جميل، المرشد الروحي لخدمة فرح وعطاء، بالإضافة إلى مسؤولي الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية.

تضمن اليوم بعض الترانيم، والفقرات الروحية، والمشاركات المختلفة، كما ألقى نيافة المطران تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "الخفاء والعلن شروط الصلاة".

تضمن اليوم أيضًا صلاة القداس الإلهي، التي تضمنت تجديد الوعد السنوي للخدام المشاركين.
 

الأرثوذكسية الكاثوليكية الروم الارثوذكس الأسقفية الأنجليكانية البروتستانتية الإنجيليه

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