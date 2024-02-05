الأنبا باخوم يشارك في اليوم الروحي لخدام "فرح وعطاء" بالقاهرة

شارك برعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، في اليوم الروحي لخدام فرح وعطاء بالقاهرة، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية.

كما شارك القمص جورج سليمان، راعي الكنيسة، والأب جورج جميل، المرشد الروحي لخدمة فرح وعطاء، بالإضافة إلى مسؤولي الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية.

تضمن اليوم بعض الترانيم، والفقرات الروحية، والمشاركات المختلفة، كما ألقى نيافة المطران تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "الخفاء والعلن شروط الصلاة".

تضمن اليوم أيضًا صلاة القداس الإلهي، التي تضمنت تجديد الوعد السنوي للخدام المشاركين.

حضر اللقاء الأب أرسانيوس يوسف، راعي الكنيسة، حيث تضمنت الزيارة صلاة القداس الإلهي، أعقبها بعض الترانيم الروحية، ثم ألقت الأخت إيمان ناجي، محاضرة لأبناء التربية الدينية بالرعية حول "عرس قانا الجليل".

كذلك، قدم الأخ روماني عبد الشهيد، محاضرة للخدام بعنوان "مهارة القيادة"، حيث تضمنت هذه المحاضرة بعض التدريبات العملية، بالإضافة إلى محاضرة أخرى، أعطتها الأخت إيمان ناجي بعنوان "المهارة والإبداع والابتكار للدخول إلى اللقاء"، كما تم عرض مناهج، وكتب مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية على الخدام.