الأنبا عمانوئيل يترأس قداس المناولة الاحتفالية برعية مار جرجس بحجازة

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية مار جرجس، بحجازة، بقنا.

شارك في الصلاة الأب ملاك ناجي، راعي الكنيسة، والأب ميشيل لو كلير، حيث تأمل صاحب النيافة في كلمة العظة حول "معجزة المولود أعمى"، الذي كان أكثر بصيرة مما حوله في انفتاحه، لمعرفة يسوع المسيح الحقيقية، عكس كل ما من حوله، الذين لم يقبلوا النور في حياتهم، الذي هو يسوع المسيح، وظلوا حبيسين لمعتقداتهم الخاطئة.

وعقب الذبيحة الإلهية، شكر مطران الإيبارشية راعي الكنيسة، والخدام، لما أولوه من اهتمام بالمحتفى بهم، معبرًا عن سعادته، بوجود أخوة يسوع الصغار، وشهادة الحياة، والمثل الصالح، الذي يقدمونه للجميع.

تلا ذلك، لقاء احتفالي بين الأنبا عمانوئيل، وأطفال المناولة الأولى، وذويهم.

كما تفقد اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مؤتمر الشباب بالإيبارشية، تحت شعار "الشباب وإدارة الأزمات"، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

يقام المؤتمر تحت إشراف لجنة الشباب بالإيبارشية، بقيادة الأب شنودة يواقيم، في الفترة من الرابع، وحتى السابع من الشهر الجاري، بحضور الأب رالف طنجر اللعازري، وعدد من كهنة الإيبارشية، والأخوات الراهبات.

وأجرى المطران حوارًا مفتوحًا مع الحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية دور الشباب، لخدمة الكنيسة، مستعمًا إلى جميع آرائهم، ومقترحاتهم.

وألقى الأب رالف طنجر اللعازري محاضرات اليوم الأول حول "الرفض والفساد الأخلاقي والاجتماعي وأحلام اليقظة والانهيار وتبلد المشاعر".

وفي سياق متصل، تفقد الأنبا باسيليوس جميع أقسام المبنى الخدمي، لتوفير سبل الراحة، أمام شباب المؤتمر.