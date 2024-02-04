البابا تواضروس يستقبل أسقف الكنيسة الروسية في مصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، لأسقف كونستانتين أسقف الكنيسة الأرثوذكسية الروسية المسؤول عن خدمة الكنيسة الروسية في مصر وإفريقيا، الذي قدم تحيات غبطة البطريرك كيرل بطريرك موسكو وسائر روسيا للكنيسة الأرثوذكسية، معربًا عن محبته لقداسة البابا تواضروس وشكره لدعم خدمة الكنيسة الروسية في مصر.

ومن جانبه أكد قداسة البابا تواضروس الثاني عن سعادته بتبادل الزيارات الكنسية والعلاقة الطيبة التي تربط بين الكنيستين القبطية والروسية، مؤكدًا ترحيبه بدعم خدمة الكنيسة الروسية في مصر، وعبر عن محبته لغبطة البطريرك كيرل وطلب نقل تهنئته لغبطته بمناسبة العيد الـ ١٥ لجلوسه، معربًا عن استمراره في الصلاة من أجل سلام العالم وتوقف الحروب المنتشرة فيه حاليًّا.