الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل أسقف الكنيسة الروسية في مصر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، لأسقف كونستانتين أسقف الكنيسة الأرثوذكسية الروسية المسؤول عن خدمة الكنيسة الروسية في مصر وإفريقيا، الذي قدم تحيات غبطة البطريرك كيرل بطريرك موسكو وسائر روسيا للكنيسة الأرثوذكسية،  معربًا عن محبته لقداسة البابا تواضروس وشكره لدعم خدمة الكنيسة الروسية في مصر.

ومن جانبه أكد قداسة البابا تواضروس الثاني عن سعادته بتبادل الزيارات الكنسية والعلاقة الطيبة التي تربط بين الكنيستين القبطية والروسية، مؤكدًا ترحيبه بدعم خدمة الكنيسة الروسية في مصر، وعبر عن محبته لغبطة البطريرك كيرل وطلب نقل تهنئته لغبطته بمناسبة العيد الـ ١٥ لجلوسه، معربًا عن استمراره في الصلاة من أجل سلام العالم وتوقف الحروب المنتشرة فيه حاليًّا.

قداسة البابا البابا تواضروس البابا قداسة البابا تواضروس قداسة البابا تواضروس الثاني

مواد متعلقة

مع الاستعداد لعمل الميرون.. ما هو الزيت وفيما يستخدم؟

مع اقتراب عيد أول السواح الأنبا بولا.. مَن هم سياح الكنيسة؟

بمشاركة نخبة من المتخصصين.. "تحقيق المخطوطات القبطية" ضمن أنشطة مكتبة الإسكندرية

تتجاوز 200 يوم.. تعرف على التقسيم الكامل لأصوام الأقباط

الأنبا توما يترأس قداس افتتاح سنة الصلاة بالإيبارشية

لما قال المسيح لامه يا امرأة في عرس قانا الجليل.. ما القصة؟

مع ذكرى اللاهوتي.. تعرف أقواله حول عقيدة التجسد المسيحية

الاختلاف بين الأرثوذكس والبروتستانت في الأمور العقيدية والإيمانية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

تراجع بنسبة 35%.. توقعات بانهيارات كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء

انهيار السوق السوداء.. اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بانتهاء أزمة الدولار خلال أسبوعين

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين