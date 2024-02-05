مكتب التعليم المسيحي بإيبارشية الإسماعيلية يزور كنيسة الراعي الصالح بالسويس

زار مكتب التعليم المسيحي بإيبارشية الإسماعيلية، بقيادة الأب أندراوس فوزي، كنيسة الراعي الصالح بالسويس، وذلك تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك

حضر اللقاء الأب أرسانيوس يوسف، راعي الكنيسة، حيث تضمنت الزيارة صلاة القداس الإلهي، أعقبها بعض الترانيم الروحية، ثم ألقت الأخت إيمان ناجي، محاضرة لأبناء التربية الدينية بالرعية حول "عرس قانا الجليل".

محاضرة عن مهارة القيادة

كذلك، قدم الأخ روماني عبد الشهيد، محاضرة للخدام بعنوان "مهارة القيادة"، حيث تضمنت هذه المحاضرة بعض التدريبات العملية، بالإضافة إلى محاضرة أخرى، أعطتها الأخت إيمان ناجي بعنوان "المهارة والإبداع والابتكار للدخول إلى اللقاء"، كما تم عرض مناهج، وكتب مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية على الخدام.

كما ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية مار جرجس، بحجازة، بقنا.

شارك في الصلاة الأب ملاك ناجي، راعي الكنيسة، والأب ميشيل لو كلير، حيث تأمل صاحب النيافة في كلمة العظة حول "معجزة المولود أعمى"، الذي كان أكثر بصيرة مما حوله في انفتاحه، لمعرفة يسوع المسيح الحقيقية، عكس كل ما من حوله، الذين لم يقبلوا النور في حياتهم، الذي هو يسوع المسيح، وظلوا حبيسين لمعتقداتهم الخاطئة.

وعقب الذبيحة الإلهية، شكر مطران الإيبارشية راعي الكنيسة، والخدام، لما أولوه من اهتمام بالمحتفى بهم، معبرًا عن سعادته، بوجود أخوة يسوع الصغار، وشهادة الحياة، والمثل الصالح، الذي يقدمونه للجميع، تلا ذلك، لقاء احتفالي بين الأنبا عمانوئيل، وأطفال المناولة الأولى، وذويهم.

الأنبا إبراهيم إسحق يترأس التجمع السنوي لمجموعات الأهرام الكشفية

وكان قد ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، التجمع السنوي لمجموعات الأهرام الكشفية (اتحاد كشافة الأقباط الكاثوليك)"، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

شارك في اليوم بعض الآباء الكهنة، والقائدة سهير حلمي، مسؤولة الاتحاد، وقادة، وأعضاء الاتحاد، حيث تضمن التجمع السنوي الكشفي صلاة القداس الإلهي، التي ترأسها صاحب الغبطة.

وألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "أنا الكرمة وأنتم الأغصان"، ثم التقى غبطته الحاضرين، في لقاء أبوي، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا أهمية التفاني في الخدمة.

الجدير بالذكر أن التجمع السنوي لاتحاد كشافة الأقباط الكاثوليك لهذا العام، جاء تحت شعار "معًا في خدمة الرسالة".