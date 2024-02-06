الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطاالله: ندعو إلى ترتيب البيت الفلسطينى الداخلى وبأيادٍ فلسطينية

عطا الله حنا
عطا الله حنا

قال المطران عطاالله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم لدى استقباله وفدًا من الشخصيات المقدسية، إن التحديات التي يتعرض لها شعبنا كبيرة ومعقدة والمؤامرات تستهدفنا من كل حدب وصوب وخاصة في مدينة القدس.

وأضاف: "أما المأساة المروعة التي يتعرض لها أهلنا في غزة فهي تعنينا بشكل مباشر فنزيف غزة هو نزيفنا، كما أن نزيف القدس هو نزيف شعبنا كله ونزيف الأمة كلها".

وتابع: نحن نخاطب العالم بضرورة التضامن مع شعبنا في هذه الأوقات العصيبة، ولكن ما هو مطلوب من الفلسطينيين هو أكثر من ذلك، فلا يجوز الاكتفاء بمطالبة العالم بأن يكون إلى جانبنا، بل يجب على الفلسطينيين أن يكونوا مع بعضهم البعض وأن يعملوا من أجل ترتيب أوضاعهم الداخلية، وإحداث تغيير نحو ما هو أفضل، فالبيت الفلسطيني الداخلي يحتاج إلى ترتيب وإصلاح، فالتحديات كثيرة والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية إنما تضع الجميع على المحك، حيث وجب إنهاء الانقسامات وتوحيد الصفوف وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بأيادٍ فلسطينية بعيدًا عن الأجندات الخارجية والتدخلات الخارجية أيضًا خدمة للمصالح التي لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية.

واختتم: "يا أيها الفلسطينيون توحدوا ورتبوا أوضاعكم الداخلية لكي تكونوا أقوياء في مواجهة التحديات.
كما تمت في هذا الاجتماع مناقشة الأوضاع المقدسية الداخلية وضرورة التعاون والتشاور والتواصل بين جميع المرجعيات الدينية والوطنية المقدسية دفاعًا عن القدس وحفاظًا عليها وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة".

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