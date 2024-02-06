الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية إليزابيتا كانوري مورا

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوية إليزابيتا كانوري مورا، وعلى خلفية الاحتفالات أطلق الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إنه ولدت إليزابيتا كانوري في روما في 21 نوفمبر 1774م. من عائلة ثرية وتقية ، كان والدها توماسو كانوري أحد ملاك الأراضي المهمين وكان يدير العديد من العقارات الزراعية وهو رجل نبيل من الطراز القديم، كان يديرها دون جشع، ويحتقر الإساءة والقمع.وأمها تدعى تيريزا بريمولي، لدى الزوجين كانوري اثني عشر طفلا توفي ستة منهم في سنواتهم الأولى.

وعندما ولدت إليزابيث وجدت خمسة إخوة ذكور وأخت اسمها ماريا. وبعد عامين وصلت أخت أخرى تدعى بينيديتا. في غضون سنوات قليلة، سوء المحاصيل ونفوق الماشية وإعسار الدائنين، يتغير الوضع الاقتصادي ويجد توماسو كانوري نفسه مجبرًا على اللجوء إلى مساعدة أخيه الذي يعيش في سبوليتو لكي يعتني ببنات أخيه إليزابيتا. وبينيديتا. قرر عمها أن يعهد ببنات أخيه إلى الراهبات الأوغسطينيات في دير سانتا ريتا دا كاشيا، وكانت تمتاز بالذكاء وحياة روحية عميقة.

وبعد بضعة سنوات عادت إلى أسرتها في روما وعاشت حياة دنيوية ولكنها حافظت على نقاءها وحياتها الروحية. وسط مجتمع يعيش في اللهو والفساد الأخلاقي. أقترح أحد الأساقفة الذي يعرف جيدًا المشاكل الاقتصادية والصفات الروحية لعائلة كانوري السماح لإليزابيتا وبنديتا بالدخول إلى دير القديس فيليب ، مع تحمل جميع النفقات. قبلت بينيديتا وأصبحت راهبة في عام 1795، لكن إليزابيتا لم ترغب أن تترك اسرتها تعاني من الصعوبات الاقتصادية. فتركت الدير وعادت إلى اسرتها .

في 10 يناير 1796 في كنيسة سانتا ماريا في كامبو كارليو تزوجت إليزابيتا من كريستوفورو مورا، وهو شاب ممتاز ومثقف ومتعلم ومتدين وراسخ في حياته المهنية كمحامي وهو ابن طبيب روماني مشهور يبدو أنه يمتلك كل ما يلزم ليكون "شريكًا ممتازًا “، فكان يحب زوجته بجنون فكان يجبرها على عدم القيام بأي شيء حتى لا تبلى أو تتعب، كما منعها من الخياطة أو التطريز حتى لا تتصلب أصابعها المدببة شديدة البياض. من الواضح أنه حب مريض، سرعان ما يتحول إلى غيرة مهووسة: يذهب كريستوفورو إلى حد منع زوجته من أي اتصال بالعالم الخارجي، ويمنعها من مقابلة أي شخص، حتى والديها. وبنفس السرعة، يتم استبدال الغيرة المذعورة ببرودة جليدية ولامبالاة تامة تجاه زوجته، لأن كريستوفورو وقع في حب امرأة أخرى، بسببها يبدأ في هجر عمله ومنزله، ويعود دائمًا في وقت متأخر من الليل عن بزوغ الفجر، بعد أمسيات من الجنس والألعاب والصخب.

وقد نجحت عاشقته في الإيقاع به إلى حد امتصاص موارده المالية منه تدريجياً وإهمال مهنته، مما أدى به إلى الفقر. وذلك على الرغم من أن إليزابيث أنجبت له في هذه الأثناء أربع بنات، لم تتمكن سوى اثنتان منهن من البقاء على قيد الحياة. وهن ماريانا ولدت عام 1799 وماريا لوسينا ولدت عام 1801م. كان رد فعل إليزابيتا على الإساءة الجسدية والنفسية التي تعرضت لها من قبل زوجها بكل محبة وغفران. إنه لا يشعر بأدنى قدر من الذنب لترك الأسرة بدون الأشياء الضرورية، واضطرت إليزابيتا إلى كسب لقمة عيشها من خلال أعمال الخياطة، وكانت تعتني ببناتها وعناية منزلها. فجردت نفسها من مجوهراتها القليلة وعرضت فستان زفافها للبيع لسداد بعض الديون العديدة التي تعاقد عليها زوجها، تتوسل للحصول على تمديدات من دائنيها، وتبتلع الإهانات التي يسببها لها ذلك، وتحملت بصبر إهاناتهم وغطرستهم. وأيضا أقاربها لم يقدمون لها أي مساعدة.

كما واجهت إهانات ومتاعب جمة من والد زوجها وشقيقتا زوجها، وأيضا قدمت صلوات كثيرة من أجل عشيقة زوجها لكي يغفر لها الرب خطاياها. وطلبت من بناتها احترام تلك المرأة. وكانت بكل لطف وصبر آلا تغضب ابداً من زوجها لأنها تؤمن بأن سر الزواج المقدس هو أسمي بكثير من أي خيانة. لكن تنظره كل ليلة لكي تقدم له الطعام وتسهر على تلبية طلباته، كانت محبتها وقوته تكمن في الاقتراب كل ثمانية أيام من سرّي الاعتراف والتناول، وكذلك في الصلاة والتأمل في أسرار الوردية التي كانت تخصص لها ما لا يقل عن ست ساعات يوميًا. لكنها كرست أيضًا وقتًا لخدمةالفقراء والمرضى.