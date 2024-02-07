الأنبا باسيليوس يتفقد فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر الشباب الإيبارشي بسمالوط

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر الشباب بالإيبارشية، تحت شعار "الشباب وإدارة الأزمات"، بمبنى التكوين والخدمات بسمالوط.

يقام المؤتمر بإشراف لجنة الشباب بالإيبارشية، في الفترة من الرابع، وحتى السابع من الشهر الجاري، بمشاركة عدد من كهنة الإيبارشية، والأخوات الراهبات.

وتابع المطران سير فقرات اليوم الثالث، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية دور الشباب، لخدمة الكنيسة. تضمن اليوم أيضًا لقاءً مع السيد طوني جورج، بالإضافة إلى عرض مسرحي، قدمه شباب كنيسة السيدة العذراء بطوه.