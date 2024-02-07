في ذكرى الثلاث مناسبات.. أيقونة الأعياد السيدية الكبرى المجمعة

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم بتذكار الاعياد السيدية الثلاثة البشارة والميلاد والقيامة، وقال سنكسار الكنيسة انه لا يحتفل بتذكار الاعياد السيدية الثلاثة البشارة والميلاد والقيامة فى شهرى طوبة وأمشير لأنهما يقعان خارج الفترة من البشارة بالحمل الالهى الى الميلاد ، كما أنهما يرمزان للناموس والانبياء ، لذلك الطقس سنوى.

وفي هذه المناسبة نشرت كنيسة القديس تكلا في الاسكندرية لوحة ثلاثية الدرفات تتكون من مجمعة من أيقونات البشارة والميلاد والقيامة بالفن قبطي، وهي من رسم الفنان جرجس سمير: كاتب الأيقونة الأرثوذكسية.

وعن طقس القداس في هذه الذكرى قالت الكنيسة انه تصلى مزامير الساعة الثالثة والسادسة فقط قبل تقديم الحمل وتقال الليلويا فاي بيه بي ولحن طاي شورى وتقال الهيتنيات علي النحو التالي: الأولي للقديسة العذراء مريم والثانية للقيامة والثالثة للملاك غبريال (البشارة) والرابعة للسبعة رؤساء الملائكة والخامسة للميلاد والسادسة ليوسف ونيقوديموس والقديسة مريم المجدلية والسابعة للرسل القديسين والثامنة لمار مرقس الرسول والتاسعة لمار جرجس ثم تكمل كالمعتاد ومرد الأبركسيس` الخاص بالبشارة والميلاد والقيامة كذلك مرد الإنجيل والأسبسمس الآدام أو الواطس ويكون التوزيع جامعًا للأعياد الثلاثة بحيث يقال ربع لكل عيد بعد كل ربع من مزمور التوزيع والختام أيضًا يكون جامعًا للأعياد الثلاثة.

ولا يحتفل بيوم 29 تذكار الأعياد السيدية الثلاثة في شهري طوبه وأمشير لأنهما يقعان خارج فترة حمل القديسة العذراء بالسيد المسيح، كما أنهما يرمزان لنبوات الناموس والأنبياء التي سبقت مجيء السيد المسيح، كما ان تذكار الأعياد السيدية الكبرى الثلاثة (البشارة والميلاد والقيامة) تتم الصلاة بالطقس الفرايحي وتظل قراءات اليوم كما هي إلا إذا وقع يوم أحد فتقرأ فصول 29 برمهات بدل فصول الأحد الخامس لأنها متكررة.

هذا ويراعي انه إذا وقع عيد البشارة (29 برمهات) في المدة من جمعة ختام الصوم إلي اثنين شم النسيم لا يحتفل به لأن هذه المدة تحمل أحداثًا سيدية هامة غير متكررة، وإذا وقع عيد سيدي كبير أو صغير يوم أحد تقرأ فصول العيد بدل فصول الأحد، ولا تقال الألحان الحزايني وإذا كان هناك ترحيم على الأموات فيكون دمجا وليس باللحن الحزايني. وكذلك في أيام الآحاد والأعياد السيدية.