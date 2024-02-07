الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل باثنين من قديسيها

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوية جوزيبينا غابرييلا ليسوع العذراء، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها انه ولدت جوزيبينا غابرييلا بونينو في سافيجليانو ، كونيو، في 5 سبتمبر 1843م، وكانت الطفلة الوحيدة لوالديها دومينيكو بونينو وجوزيبينا ريتشي ،عائلة متدينة وغنية .

نالت سر العماد المقدس في اليوم التالي لميلادها باسم "آنا ماريا مادالينا جوزيبينا" ، وتقدمت للمناولة الاحتفالية في عام 1850م ، ونالت سر التثبيت في عام 1851م . وفى عام 1855م انتقلت عائلتها إلى مدينة تورينو بسبب الالتزام المهني لوالدها الطبيب. فانضمت بونينو لمدرسة القديس يوسف الثانوية في تورينو ، وقدمت تعهداً خاصاً بأن تنذر بتوليتها للرب بأذن من مرشدها الروحي ، وفى عام 1869م عندما انتهت من الدراسة عادت بونينو إلى سافيجليانو كانت هذه هي السنوات التي ازدهرت فيها الأعمال الخيرية لمن يسمون بـ "القديسين الاجتماعيين".

فقامت برعاية والدها المريض ن وبقيت بجواره تهتم به إلى أن رقد بسلام في 16 يناير 1874م، وكانت تشارك بشكل كبير في أنشطة رعيتها سان بيترو، وأصبحت أيضًا عميدة ورئيسة الاتحاد المحلي لبنات مريم. منذ عام 1875، كانت لديها علاقات قوية مع أعمال المساعدة التي تقوم بها جيوفانا كولومبو للفتيات اليتيمات في المدينة. انجذبت بالروحانية الكرميلية وفى 18 مارس 1875م انضمت للرهبنة الثالثة العلمانية للرهبنة الكرمل وقدمت نذورها في عيد القديس يوسف يوم 19 مارس 1877م. في العام السابق، انضمت أيضًا إلى الرهبنة الثالثة الفرنسيسكانية.

وأصيبت بورم في العمود الفقري، وطلبت من السيدة العذراء أن تتشفع لها بالشفاء، ثم في عام 1876م، خضعت لعملية جراحية تقريبًا بينما كانت مستيقظة، حيث لم يسري مفعول التخدير. فرأت في شفائها علامة من الرب ومريم العذراء لأن تكرس حياتها لخدمة الفقراء والمرضي، وتم استرت عافيتها فقامت بصحبة أمها برحلة حج إلى لورد بفرنسا في شهر سبتمبر 1877م وهناك قدمت الشكر لمريم العذراء على نعمة الشفاء .

من جهة أخرى تحتفل الكنيسة ايضا بذكرى القديس جيروم إميلياني وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها انه ولد جيرولامو في البندقية عام 1486م، من عائلة إميلياني النبيلة ، وهو ابن أنجيلو إميلياني (المعروف شعبياً باسم مياني) وأمه تدعى إيليونورا موروسيني، توفى والده في عام 1496م عندما كان في سن العاشرة من عمره ، مثل كل الأرستقراطيين الشباب في سيرينيسيما ، بعد المسار الطبيعي للدراسات ، كانوا يحلمون بمهنة عسكرية ، والتي كانت من بين الأكثر ربحية في ذلك الوقت ، حيث كانت البندقية تشهد فترة قوة اقتصادية وعسكرية كبيرة ، بسبب سياساتها التوسعية أيضا على جميع الأرضي.

وكذلك دخل جيرولامو ، وهو في العشرين من عمره ، عام 1506 ، إلى مجلس الشوري الأعظم الذي كان أعلى هيئة سياسية في المدينة ، والتي خرجت منها جميع القرارات الأكثر أهمية. وفي عام 1509 انطلق في الواقع في مهنة عسكرية، في عام 1508 ، اندلع أحد أكبر نزاعات الحرب في الأراضي الإيطالية في القرن السادس عشر ، والذي استمر ما يقرب من عقد من الزمان حتى عام 1516. كانت حرب عصبة كامبراي ضد البندقية لوقفها سياستها القوية للتوسع في البر الرئيسي. بالإضافة إلى فرنسا والدولة البابوية ، شاركت جميع القوى الأوروبية تقريبًا في العصبة وشارك في الدفاع عن قلعة كاستلنوفو مع أخيه لوكا ، وبسبب مقتل أخيه تم تعيينه حاكمًا للقلعة في جبال تريفيزو ،لكن في 27 أغسطس 1511 ، حاصرت القوات الفرنسية والنمساوية القلعة ، التي احتلتها في وقت قصير ، أيضًا لأن الكثيرين ، وأثناء الدفاع عن منصبه تم أسره.