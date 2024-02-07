الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البيزنطية تحتفل بذكرى البار لوقا الذي كان في أستريون من بلاد اليونان

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية في مصر بذكرى البار لوقا الذي كان في أستريون من بلاد اليونان، وهو من وجوه الحياة الرهبانيّة في اليونان. انتقل إلى الله في 7 فبراير سنة 953.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: عن هذا الملك، كلَّمَنا إرميا بهذه العبارات: "لا نظيرَ لكَ يا ربّ، عظيمٌ أنتَ وعظيمٌ اسمك في الجبَروت، مَن لا يخشاكَ يا ملك الأمم؟" هذا الملك، كما ذكر سفر الرؤيا، "وعلى رِدائِه وعلى فَخذِه اسمٌ مَكْتوب: مَلِكُ المُلوكِ ورَبُّ الأَرْباب" رداؤه من الأقمطة؛ وفخذُه هو جسده. في الناصرة حيث اتّخذ جسدًا، قد تُوِّج بإكليل؛ في بيت لحم لُفَّ بالأقمطة كبرفيرٍ ملكي. تلك كانت أولى علامات ملكيّته. وهذه العلامات هي التي جعلَتْ أعداءَه يجهدون لتحقيق إرادتهم بانتزاع ملكيّته؛ خلال آلامه، عرّوه من ثيابِه، وجسده ثَقبَته المسامير. أو بالأحرى، إذ ذاك أُعطي تمام علاماتِه الملوكيّة: فكانَ له الإكليل والأرجوان، نالَ الصولجان عندما "خَرَجَ حامِلاً صَليبَه إِلى المَكانِ الَّذي يُقالُ لَه مَكانَ الجُمجُمة، ويقالُ لهُ بِالعِبرِيَّةِ جُلْجُثَة" إذًا، حسب كلمة إشعيا، "فصارَتِ الرئاسةُ على كَتفِهِ"  كما نصّت الرسالة إلى العبرانيّين: "نشاهِدُه مُكلَّلاً بالمجد والكرامة لأنّه عانى الموت" 

هوذا إذًا ملكك، الذي يأتي إليك، لأجل سعادتك. يأتي في العذوبة، كي يكونَ محبوبًا، وليس بالقوّة، كي يكونَ مرهوبًا. يأتي جالسًا على آتان... إنّ الفضائل الخاصّة بالملوك هي العدالة والطيبة. هكذا، فإنّ ملكك عادل هو: "فيُجازي يومئذٍ كلّ امرئٍ على قدرِ أعمالِهِ" وعذبٌ هو؛ هو "فاديك" هو فقيرٌ أيضًا؛ كما قالَ الرسول بولس: "بل تجرّدَ من ذاتِهِ آخذًا صورةَ عبد" 

آدم، في الفردوس الأرضي، رفض ان يخدم الربّ؛ عندها أخذ الربّ صورة عبد، جعل من نفسه خادم العبد، حتّى لا يخجل العبد أبدًا من خدمة الربّ. جعل من نفسه مثال البشر؛ "وظهر في هيئة إنسان" فقير هو الذي "ليس له ما يضع عليه رأسه" إلى حين أن "حنى رأسه" على الصليب، "وأسلم الروح" 

الكنائس المختلفة في مصر الأرثوذكسية الكاثوليكية الروم الارثوذكس الأسقفية الأنجليكانية الإنجيليه

مواد متعلقة

رئيس دير للروم الأرثوذكس: نرفض عولمة العصر الجديد

(أساسيات في الحياة العائلية).. دورة تكوينية جديدة من الكاثوليكية للاسر المصرية

الأنبا توما في زيارة تشجيعيّة لأسر وخدّام يسوع السجين بإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك

الأنبا باسيليوس يتفقد فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر الشباب الإيبارشي بسمالوط

الكنيسة البيزنطية تحتفل بتذكار أبينا البارّ فوكولس أسقف إزمير

الكنيسة المارونية تحيي تذكار القديس الشهيد الطبيب إيليان الحمصي

اللاتينية تحتفل بتذكار القدّيس بولس مكي ورفقائه الـ 25 شهداء اليابان

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل باثنين من قديسيها

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل.. "المالية" تكشف تفاصيل زيادة المرتبات والتعيينات الجديدة للأطباء والتمريض والمعلمين

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"