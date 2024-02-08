مركز بولاق للتنمية التابع للكنيسة الاسقفية يُنظم يوما تدريبيا للسيدات والعائلات

نظم مركز بولاق للتنمية التابع لقطاع التنمية بالكنيسة الأسقفية، يوم تدريبي للسيدات والأطفال للتوعية من التنمر والتحرش، وذلك بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة “اليونيسيف”، بحضور 170 سيدة و حوالي 70 طفلا، و45 شابا تحت سن العشرين عامًا، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

التدريب على التعامل مع التنمر والتحرش والدفاع عن النفس

تضمن اليوم تدريب أفراد العائلة على كيفية تعاملهم مع التنمر والتحرش والدفاع عن النفس ووضع الحدود اللازمة لهم، بالإضافة إلى التعرف على طريقة التعامل مع إحتياج المشاعر، إذ ضم اليوم الكثير من الورش التدريبية، وكان لكل مرحلة عٌمرية الورشة الخاصة بها، وورشة خاصة بالسيدات.

وتقدمت ميرفت بدّار المسئولة عن اجتماع سيدات بولاق بالشكر لرئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية لاستقباله وترحابه للورش، وأيضًا بالشكر للقس يشوع يعقوب عميد مساعد "رتبة كنسية" بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية لما قدمهُ بمساعدات للمركز.

الجدير بالذكر إن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (ابيسكوكير) هى الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.

برنامج تدريبي على طرق التدريس واستراتيجيات التعلم الحديثة

كما نظمت المدرسة الأسقفية بمنوف برنامجا تدريبيا على مدار يومين لفريق العمل، استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الثاني، وذلك على أحدث طرق التدريس واستراتيجيات التعلم الحديثة، والذي تعمل على زيادة خبرات المدرسين العاملين بالمدرسة ومواكبة كل جديد، وذلك بالمدرسة الأسقفية بمنوف.

يهدف البرنامج التدريبي إلى رفع كفاءة المدرسين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطبيق أحدث طرق التدريس، وتحسين جودة التعليم في المدرسة من خلال استخدام أساليب وطرق تدريس حديثة وفعالة، بالإضافة إلى تعزيز مهارات الطلاب وتطوير قدراتهم على التعلم والتفكير النقدي.

وذلك تحت إشراف مجدي أبو السعد مدير المدرسة، بالإضافة إلى حضور الدكتور محمد فوزي عميد كلية الحاسبات والمعلومات ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس والدكتور محمد كمال ابو حسين أستاذ مناهج وطرق التدريس بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والدكتور عاطف شهاب الدين أستاذ بكلية التربية الرياضية للتدريب على الأنشطة المدرسية.

جدير بالذكر أن المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عاما، إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الاهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان، وذلك عبر تغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية، ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابط عملي يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء في مصر.