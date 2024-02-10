السبت 10 فبراير 2024
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس الاحتفال بيوم الخادم

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

ترأس صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداس الاحتفال الثالث بيوم الخادم البطريركي، وذلك بكنيسة سيدة الانتقال للآباء الفرنسيسكان، بالمدينة المريمية، بدير درنكة، بأسيوط.

شارك في الصلاة أصحاب النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، ومسئول اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ومسئول اللجنة الأسقفية للدعوات، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، والأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، ومسئولو مكاتب التعليم المسيحي، من مختلف الإيبارشيات، والأخوات الراهبات، بالإضافة إلى خدام الكنائس الكاثوليكية بمصر.

وألقى البطريرك عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "المسيح هو الإنجيل"، مؤكدًا أن خادم التعليم المسيحي لا يقدم تعليمًا فقط، بل يقدم فكرًا أيضًا لمخدوميه.

ومن المقرر، أن يقوم اليوم، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بتكريم جميع الخدام، الذين اجتازوا الندوات التكوينية، التي نظمتها اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، خلال العامين الماضيين.

 فعاليات الاحتفال الثالث بيوم الخادم البطريركي

الجدير بالذكر أن فعاليات الاحتفال الثالث بيوم الخادم البطريركي، يأتي تحت شعار "أرسلهم ليعلنوا ملكوت الله"، وذلك بدار أم المحبة، بأسيوط، يومي التاسع، والعاشر من الشهر الجاري.

وشهد مساء بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، أمس، افتتاح الاحتفال الثالث بيوم الخادم البطريركي، وذلك بدار أم المحبة، بأسيوط.

بدأ الاحتفال بالصلاة الافتتاحية، بقيادة صاحب الغبطة، ثم قدم نيافة الأنبا دانيال كلمة، رحب فيها بالأب البطريرك، وجميع الحاضرين، مقدمًا نبذة تعريفية عن اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، واللجان المنبثقة منها، مؤكدًا أهمية التعليم المسيحي في حياتنا.

تضمن اليوم الافتتاحي أيضًا محاضرة تكوينية بعنوان "الخدمة في حياة القديس بولس"، ألقاها الأخ محسن مجدي، عضو مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية.

تلا ذلك، محاضرة تكوينية أخرى، قدمها الأب أنجيلوس شحاتة، مسئول مكتب التعليم المسيحي، بإيبارشية أسيوط حول "الإرسال والتلمذة".

واختتم اليوم بمسابقات متنوعة، بقيادة الأخ محسن مجدي، والأخ فادي عادل، عضوي اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

الجدير بالذكر أن فعاليات الاحتفال الثالث بيوم الخادم البطريركي، يأتي تحت شعار "أرسلهم ليعلنوا ملكوت الله"، وذلك بدار أم المحبة، بأسيوط، يومي التاسع، والعاشر من الشهر الجاري.

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