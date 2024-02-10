الكنيسة الأسقفية تُنظم ورشة للتمثيل الصوتي والدوبلاج

يُقدم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ورشة التمثيل الصوتي والدوبلاج بقيادة أبانوب يني، وذلك اليوم السبت الموافق العاشر من شهر فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تكون مُدة الورشة شهرين، وذلك بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تضم الورشة مجموعة من تمارين الصوت، وأيضًا تعلم مخارج الحروف الصحيحة والمناطق الصوتية وكيفية استغلالها، بالإضافة إلى معرفة أهم مميزات الأداء الإذاعي والإعلامي والإخباري وكيفية بناء شخصيات والعمل على إدارة مشاعرها عن طريق لغة الجسد والصوت، والتعرف على أهم مبادئ كتابة المحتوى الصوتي والأدوات المستخدمة في البداية وأهم مبادئ الهندسة والتأثيرات الصوتية وكيفية تسجيلها.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هى بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

كمانظمت المدرسة الأسقفية بمنوف برنامج تدريبي على مدار يومين لفريق العمل، استعدادًا ببدأ الفصل الدراسي الثاني، وذلك على احدث طرق التدريس واستراتيجيات التعلم الحديثة، والذي تعمل على زيادة خبرات المدرسين العاملين بالمدرسة ومواكبة كل جديد، وذلك بالمدرسة الأسقفية بمنوف.

يهدف البرنامج التدريبي إلى رفع كفاءة المدرسين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطبيق أحدث طرق التدريس، وتحسين جودة التعليم في المدرسة من خلال استخدام أساليب وطرق تدريس حديثة وفعالة، بالإضافة إلى تعزيز مهارات الطلاب وتطوير قدراتهم على التعلم والتفكير النقدي.

وذلك تحت إشراف مجدي أبو السعد مدير المدرسة، بالإضافة إلى حضور الدكتور محمد فوزي عميد كلية الحاسبات والمعلومات ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس والدكتور محمد كمال ابو حسين أستاذ مناهج وطرق التدريس بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والدكتور عاطف شهاب الدين أستاذ بكلية التربية الرياضية للتدريب على الأنشطة المدرسية.

جدير بالذكر أن المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عاما، إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الإهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان، وذلك عبر تغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية، ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابط عملي يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء في مصر.