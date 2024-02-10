لجنة خدمة الأسرة بالإبراشية تنظم برنامج أساسيات المشورة للخدام

نظمت لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية، "برنامج أساسيات المشورة للخدام"، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وأكد رئيس الأساقفة أهمية دور الخدام في خدمة الأسرة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج سيساعد الخدام في تنمية خدمة الكنيسة.

يهدف البرنامج إلى تعليم علم النفس والمشورة للخدام، إذ انضم له ٦٠ من قساوسة وخدام الكنيسة، حيث يستمر البرنامج لمدة عام، وعلى أن يحضر المتدربين محاضراته المكثفة كل شهرين

يشترك في تقديم المادة الدراسية الدكتور ماهر صموئيل استشاري الطب النفسي وماجستير الفلسفة والدين من جامعة ترينيتي انترناشونال إلينوي، والدكتور ماجد عزمي استشاري الطب النفسي الأطفال والمشورة الزوجية ورئيس المجلس القومي للصحة النفسية بأسيوط.

يذكر أن لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية، أسستها الكنيسة خصيصًا لرعاية الأسر داخل إبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر، والتي تضم ٢٧ كنيسة في مختلف المحافظات داخل مصر، وذلك إيمانًا من الكنيسة بأن الأسرة السليمة هى أساس الكنيسة الصحيحة والمجتمع الأفضل.

كما يُقدم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة التمثيل الصوتي والدوبلاج بقيادة أبانوب يني، اليوم السبت الموافق العاشر من شهر فبراير الجاري، ومن المقرر أن تكون مُدة الورشة شهرين، بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تضم الورشة مجموعة من تمارين الصوت، وأيضًا تعلم مخارج الحروف الصحيحة والمناطق الصوتية وكيفية استغلالها، بالإضافة إلى معرفة أهم مميزات الأداء الإذاعي والإعلامي والإخباري وكيفية بناء شخصيات والعمل على إدارة مشاعرها عن طريق لغة الجسد والصوت، والتعرف على أهم مبادئ كتابة المحتوى الصوتي والأدوات المستخدمة في البداية وأهم مبادئ الهندسة والتأثيرات الصوتية وكيفية تسجيلها.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هى بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.