السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس الطائفة الإنجيلية ينعي القس ناثان جرجس راعي كنيسة مطاي بالمنيا

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

نعت الطائفةُ الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، القس ناثان جرجس، راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمطاي وكوم مطاي وحلوة سابقًا بمحافظة المنيا، والذي انتقل إلى السماء. 

قدم القس ناثان حياة مليئة بالعطاء والأمانة، متفانيًا في خدمة كلمة الله ورسالة الكنيسة، بقلب محب ومخلص وراعٍ لأبنائه.

ويتقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بخالص العزاء لجميع أفراد الأسرة وشعب الكنيسة، ونصلي ليمنح الرب العزاء لكل محبيه.
 
كما اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، امس الجمعة، جولته الرعوية بصعيد مصر، وخلال زيارته لمحافظة أسيوط افتتح الكنيسة الإنجيلية بدرنكة بعد إعادة تجديد مبانيها، كما شارك  في حفل تنصيب القس عماد وليم للكنيسة الإنجيلية بأسيوط الجديدة، وذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس ماجد كرم، نائب رئيس السنودس، والقس باسم عدلي، رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، والسادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام، القس سمير صدقان، الشيخ صموئيل باقي، والشيخ ناصر صادق،  والقس رفيق ثابت، راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، والقس إبراهيم ملاك، راعي الكنيسة الإنجيلية بدرنكة، والقس ريمون رأفت، راعي الكنيسة الإنجيلية بموشا، والقس هاني سند، راعي الكنيسة الإنجيلية بشارع ثابت، والشيخ أشرف حبيب، شيخ الكنيسة الإنجيلية الثانية، والشيخ أيمن رشاد، شيخ الكنيسة الإنجيلية الثانية، الدكتور الشيخ حلمي صموئيل، شيخ الكنيسة الإنجيلية بأبوتيج، والدكتور وديع ماكسيموس، عضو مجلس الكنيسة بأسيوط الجديدة، وحضور عدد من القيادات الدينية التنفيذية والشعبية من محافظة المنيا.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لمجمع أسيوط الإنجيلي ولشعب الكنيسة الإنجيلية بدرنكة على إعادة بناء وتجديد مباني الكنيسة، كما قدم التهنئة للقس عماد وليم، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة فرحة شعب كنائس أسيوط الحبيب اليوم.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: "دور الكنيسة شامل ورسالتها تحقيق الملكوت هنا والآن على الأرض، وتغيير الواقع وظروف الناس ومستقبلهم، والتعليم اللاهوتي هو الأساس الحقيقي لتشكيل الوعي وتحقيق رسالة الكنيسة وخدمة المجتمع. نصلي اليوم من أجل أن تكون الكنيسة مصدر بركة وإيمان للناس وخدمة للمجتمع".

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