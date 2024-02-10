السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيسة سكُلاستِكا البتول

الكنيسة اللاتينية
الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيسة سكُلاستِكا، البتول وهي شقيقة القديس برناردس، ولدت في نورسيا في ولاية أومبريا في ايطاليا نحو عام 480. كرست نفسها لله مع أخيها وتبعته في دير قاسينو حيث توفيت في عام 547.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "الخُبزُ الَّذي سأُعْطيه أَنا هو جَسَدي أَبذِلُه لِيَحيا العالَم". كشف الرَّب بهذه الكلمات عن المعنى الحقيقيّ لهبة حياته للبشرية جمعاء، وأظهر لنا أيضًا محبته العميقة لكلّ إنسان. ففي الواقع، تظهر لنا الأناجيل مرات عدة المشاعر التي انتابت الرّب يسوع حيال البشر، وعلى وجه الخصوص المعذبين والخاطئين منهم. فمن خلال شعور بشريّ عميق، يعبّر عن رغبة الرّب الخلاصية لكلّ إنسان بأن يبلغ الحياة الحقة.

يجسّد كل احتفال بالإفخارستيا سرّ الهبة التي قام بها الرّب يسوع إذ أفاض حياته على الصَّليب لأجلنا ولأجل العالم أجمع، وفي الوقت عينه، في الإفخارستيا، جعل منّا الرّب يسوع شهودًا على محبة الرَّب لكلّ من إخوتنا وأخواتنا، وبذلك تولد حول سر الإفخارستيا خدمة محبة القريب، التي "تنبع من محبتي للشخص الذي لا أقدّره ولا أعرفه بالرّب يسوع المسيح ومعه، ولا يمكن لذلك أن يتحقق إلا من خلال لقاء حميم مع الرَّب، لقاء تحوّل لمشاركة في الرغبة التي تذهب إلى حدّ لمس الشعور. وبذلك أتعلّمُ كيف أرى الشخص الآخر، لا بعينيّ ومشاعري فحسب، إنمّا من منظار الرّب يسوع المسيح". بهذا الشكل، أرى في الأشخاص الذين أقاربهم إخوة وأخوات بذل الرب حياته لأجلهم "وكانَ قد أَحَبَّ خاصَّتَه الَّذينَ في العالَم، فَبَلَغَ بِه الحُبُّ لَهم إِلى أَقْصى حُدودِه".

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