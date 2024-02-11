الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور إيبارشية القوصية للمرة الأولى

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

زار غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، إيبارشية القوصية، للمرة الأولى، منذ تأسيس الإيبارشية.

كان في استقباله نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران الإيبارشية، حيث بدأ صاحب الغبطة زيارته الرعوية، بلقاء مجمع كهنة الإيبارشية، في لقاء أبوي، بحضور الأنبا مرقس، بمقر المطرانية.

وخلال اللقاء، احتفل الحاضرون بتذكار السيامة الكهنوتية لغبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

وتحت شعار "أرسلهم ليعلنوا ملكوت الله"، شهد غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، حفل تكريم الخدام، الذين اجتازوا الندوات التكوينية، التي نظمتها اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، خلال العامين الماضيين.

أقيم حفل التكريم، بدار أم المحبة، بأسيوط، بمشاركة صاحبي النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للدعوات، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، ومسؤولو مكاتب التعليم المسيحي، من مختلف الإيبارشيات، والأخوات الراهبات، بالإضافة إلى خدام الكنائس الكاثوليكية بمصر.

بدأ الاحتفال بفقرة الترانيم الروحية، بقيادة كورال الأنبا أنطونيوس الكبير، بإيبارشية أسيوط، أعقبها كلمة الأب البطريرك حول "أهمية العمل الجماعي".

وأكد صاحب الغبطة ضرورة أن نكون جميعًا أعضاء فاعلين في كنائسنا، مشيرًا إلى أهمية الإصغاء، والتمييز في حياتنا، كما شدد بطريرك الأقباط الكاثوليك على ضرورة توجيه أفعالنا نحو بنيان الآخر، لأن روح الله يعمل فينا دائمًا.

تلا ذلك، محاضرة بعنوان "وثيقة الثقة المرجوة"، ألقاها نيافة الأنبا دانيال، ثم تم تكريم الخدام، الذين اجتازوا الندوات التكوينية، التي نظمتها اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، خلال العامين الماضيين.

وفي الختام، تم توزيع الشهادات التذكارية على المحتفى بهم، من قبل صاحب الغبطة، الذي أنهى الاحتفال بصلاة الإرسال.

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