الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بأبوان

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

ترأس اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء، بأبوان.

شارك في الصلاة الأب بيشوي ناثان، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "كيف أستعد للحياة الأبدية؟".

كذلك، بارك الأنبا باسيليوس معمودية أحد أبناء الرعية، كما تفقد نيافته مبنى الخدمات الإنسانية بالكنيسة، عقب القداس الإلهي، بحضور الأب بيشوي ناثان.

احتفلت إيبارشية القاهرة المارونية، بقداس ذكرى "مار مارون" أبو الطائفة المارونية، وشفيع كنيستها، في كنيسة "مار مارون" بحي مصر الجديدة.

كما ترأس الاحتفالية المطران جورج شيحان، مطران الطائفة والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، وشارك فيها كلٌ من رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، السيد علي الحلبي، سفير لبنان في القاهرة، الأب نبيل رفول رئيس الرسالة المارونية في مصر، والنائب الأسقفي، الأب نبيل هب الريح، الأب نادر جورج، الأب جورج خطار، بالإضافة إلى عدد من مطارنة الكنيسة الكاثوليكية.

كما شارك بالحضور عدد من كهنة وقساوسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية،كما شارك بالحضور ايضا عدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة، واعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقال المطران جورج شيحان بان النّاسك الرّاهب مارون المُنتمي إلى الكنيسة الأنطاكيّة ومُلهم تأسيس الكنيسة المارونيّة عاش بمنطقة حلب في القرن الرابع الميلادي. كان تقيًا وشجاعًا. عاش حياته النّسكيّة مستلهمًا حياة القدّيس أنطونيوس الكبير ابن صعيد مصر. راسل القدّيس يوحنّا ذّهبي الفم، رئيس أساقفة القسطنطينية وأحد آباء الكنيسة.

وأضاف "شيحان" خلال كلمته التي القاها بالقداس الاحتفالي، بانه بعد قرنين على انتقاله إلى الآب السّماويّ لجأ تلاميذه إلى الجبال اللبنانية هربًا من اضطهاد إخوتهم في الدّين، استقرّ هؤلاء في الجبل اللّبنانيّ العصيّ على الأعداء، وبدأوا يفلحون الأرض ويزرعونها، فكانت لهم بمثابة الأرض الكتابيّة الموعودة. عاش الموارنة في أرضهم قيم الإنجيل، فباركهم الرّبّ، وتضاعفت بسرعة أعدادهم. لم ينفصل الشّعب المارونيّ يومًا عن كنيسة روما، وبخلاف الكنائس الشرقيّة الأخرى، لم تنقسم يومًا كنيسة أبناء مارون.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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