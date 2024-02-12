الأب مراد مجلع يترأس القداس الإلهي لبدء سنة الاختيار للأخت كرستينا بهاء

ترأس الأب مُراد مجلّع، الخادم الإقليمي لرهبنة الإخوة الأصاغر بمصر، خدمة القداس الإلهي، بدير القديسة كلارا، بكينج مريوط، بالإسكندرية، بمناسبة بدء سنة الاختبار بالرهبنة للأخت كرستينا بهاء.

جاء ذلك بحضور عدد من الآباء الكهنة، والرهبان وراهبات الدير.

الاحتفال بذكرى "مار مارون"

هذا واحتفلت إيبارشية القاهرة المارونية، بقداس ذكرى "مار مارون" أبو الطائفة المارونية، وشفيع كنيستها، في كنيسة "مار مارون" بحي مصر الجديدة.

وترأس الاحتفالية المطران جورج شيحان، مطران الطائفة والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، وشارك فيها كلٌ من رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، السيد علي الحلبي، سفير لبنان في القاهرة، الأب نبيل رفول رئيس الرسالة المارونية في مصر، والنائب الأسقفي، الأب نبيل هب الريح، الأب نادر جورج، الأب جورج خطار، بالإضافة إلى عدد من مطارنة الكنيسة الكاثوليكية.

كما شارك بالحضور عدد من كهنة وقساوسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية،كما شارك بالحضور ايضا عدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة، واعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



وقال المطران جورج شيحان بان النّاسك الرّاهب مارون المُنتمي إلى الكنيسة الأنطاكيّة ومُلهم تأسيس الكنيسة المارونيّة عاش بمنطقة حلب في القرن الرابع الميلادي. كان تقيًا وشجاعًا. عاش حياته النّسكيّة مستلهمًا حياة القدّيس أنطونيوس الكبير ابن صعيد مصر. راسل القدّيس يوحنّا ذّهبي الفم، رئيس أساقفة القسطنطينية وأحد آباء الكنيسة.

