الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأب مراد مجلع يترأس القداس الإلهي لبدء سنة الاختيار للأخت كرستينا بهاء

الأب مُراد مجلّع
الأب مُراد مجلّع

ترأس الأب مُراد مجلّع، الخادم الإقليمي لرهبنة الإخوة الأصاغر بمصر، خدمة القداس الإلهي، بدير القديسة كلارا، بكينج مريوط، بالإسكندرية، بمناسبة بدء سنة الاختبار بالرهبنة للأخت كرستينا بهاء.

جاء ذلك بحضور عدد من الآباء الكهنة، والرهبان وراهبات الدير.

الاحتفال بذكرى  "مار مارون"

هذا واحتفلت إيبارشية القاهرة المارونية، بقداس ذكرى "مار مارون" أبو الطائفة المارونية، وشفيع كنيستها، في كنيسة "مار مارون" بحي مصر الجديدة.

وترأس الاحتفالية المطران جورج شيحان، مطران الطائفة والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، وشارك فيها كلٌ من رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، السيد علي الحلبي، سفير لبنان في القاهرة، الأب نبيل رفول رئيس الرسالة المارونية في مصر، والنائب الأسقفي، الأب نبيل هب الريح، الأب نادر جورج، الأب جورج خطار، بالإضافة إلى عدد من مطارنة الكنيسة الكاثوليكية.

كما شارك بالحضور عدد من كهنة وقساوسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية،كما شارك بالحضور ايضا عدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة، واعضاء مجلسي النواب والشيوخ.


وقال المطران جورج شيحان بان النّاسك الرّاهب مارون المُنتمي إلى الكنيسة الأنطاكيّة ومُلهم تأسيس الكنيسة المارونيّة عاش بمنطقة حلب في القرن الرابع الميلادي. كان تقيًا وشجاعًا. عاش حياته النّسكيّة مستلهمًا حياة القدّيس أنطونيوس الكبير ابن صعيد مصر. راسل القدّيس يوحنّا ذّهبي الفم، رئيس أساقفة القسطنطينية وأحد آباء الكنيسة.
 

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيسة مريم البتول سيّدة لورد

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الشهيد في رؤساء الكهنة فلاسيوس أسقف سبسطية

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول أحد مدخل الصوم الكبير

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى اثنين من قديسيها

في ذكرى رئيس دير الزجاج.. كيف اهتمت الكنيسة بالدير في العصر الحديث؟

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بأبوان

بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور إيبارشية القوصية للمرة الأولى

في ذكرى مؤسس دير الزجاج.. تعرف على قائمة أديرة الراهبات

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: نقل المحتجزين الإسرائيليين المحررين لمستشفى بوسط إسرائيل

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قتلى وجرحى من الاحتلال سقطوا فى كمين بخان يونس (فيديو)

للجرام والسبيكة.. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 12-2-2024

اليوم.. نظر طعون المتهمين في "حادث قطاري طهطا"

استكمال محاكمة المتهم المتسبب في وفاه الفنان أشرف عبدالغفور اليوم الإثنين

الاحتلال: الشاباك وكوماندوز الجيش والبحرية واليمام شاركوا في تحرير رهينتين برفح الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح