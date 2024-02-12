الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك الكاثوليك يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية قلب يسوع بالقوصية

البطريرك الأنبا إبراهيم
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

ترأس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية.

شارك في الصلاة صاحبا النيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، والأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، حيث عبر مطران الإيبارشية، عن سعادته، بزيارة غبطة البطريرك الأبوية للمرة الأولى.

 الزيارة تحمل العديد من الرسائل الروحية

وأكد الأنبا مرقس أن زيارة الأب البطريرك إلى إيبارشية القوصية، تحمل العديد من الرسائل الروحية، يأتي في مقدمتها: السلام، الذي يتطلع إليه الجميع، سلام الرب، الذي يفوق كل عقل، مضيفًا أن الفرح رسالة روحية غالبة، حيث فرحة أبناء الكنيسة، بافتقاد الراعي، والأب.

وفي كلمة العظة، أشار صاحب الغبطة إلى أن حياتنا الروحية تعتمد على أمرين مهمين: هما التأمل في كلمة الله بالكتاب المقدس، والمواظبة على ممارسة الأسرار المقدسة، خاصة سر الإفخارستيا، حيث الاتحاد الحقيقي بالرب، للنمو في معرفته، ومحبته، والحياة معه، داعيًا أبناء  الكنيسة، إلى مواجهة التحديات، التي يمتلئ بها الواقع برجاء، واثقين في نعمة الرب.

وفي ختام العظة، قدم نيافة الأنبا مرقس، هدية تذكارية، إلى بطريرك الأقباط الكاثوليك، بمناسبة زيارته الأبوية، واحتفالًا بتذكار سيامته الكهنوتية، كما تضمنت الذبيحة الإلهية أيضًا باقة من الترانيم الروحية، قدمها كورال الماء الحي، التابع للكاتدرائية.

 الأب جورج وديع الراعي الجديد لكنيسة مار جرجس، بأشمون، صلاة القداس الإلهي الأول له بالرعية

وايضا تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ترأس الأب جورج وديع، الراعي الجديد لكنيسة مار جرجس، بأشمون، صلاة القداس الإلهي الأول له بالرعية، عقب تسلمه رعاية الكنيسة، خلفًا للأب بطرس إسطفان، بمشاركة الأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء، بقويسنا.

وخلال القداس الإلهي، شكر الأب جورج، الأب بطرس إسفطان، على جميع المجهودات المبذولة من أجل خدمة الكنيسة، خلال الفترة الماضية.

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