الإثنين 12 فبراير 2024
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البابا ثيودروس يرسم شماسًا جديدً ويجري طقس المعمودية في لاجوس نيجيريا (صور)

البابا ثيودروس
البابا ثيودروس

احتفل صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودوروس الثاني بالقداس الإلهي البطريركي في كاتدرائية قيامة الرب بلاجوس، بمشاركة المتروبوليت جورجيوس فلاديميرو مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان والمفوض البطريركي العام لإبراشية نيجيريا. ومعاونة العديد من الكهنة المحليون.

في نهاية القداس الإلهي عمد غبطته العديد من الأشخاص من مختلف الأعمار.

كما قام البابا ثيودروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا بزيارة رعوية إلى كاتدرائية قيامة الرب، لاجوس. التي وضع حجر الأساس قبل إثني عشر عاماً.

واستقبله أبناؤه بترديد الذكصولوجيا، معبرين بحماس عن فرحتهم بوجود غبطته بينهم.

وترأس صاحب الغبطة صلاة التريصاجيون لذكرى مثلث الرحمات رئيس الأساقفة الراحل المتروبوليت ألكسندروس. ونصح الكاهنة والمؤمنين بالبقاء مخلصين لمبادئ الأرثوذكسية الحقيقية قبل عقد جلسة خاصة مع الإكليروس. 

وشكر المتروبوليت جورجيوس فلاديميرو مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان والمفوض البطريركي العام لإبراشية نيجيريا البابا ثيودروس نيابة عن الكهنة والأبرشية على محبته لأبنائه، مشيدًا برؤيته التبشيرية بروح سلفه مرقس الإنجيلي في قارة أفريقيا بأكملها.

هذا و احتفل البابا ثيودورس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا بصلاة الغروب مع الرعية الأرثوذكسي الصغير في أبوجا.

بعد الخدمة، بارك غبطته القطيع الصغير، ووجه كلمات محبة ودعم للمؤمنين ووعدهم بأنه سيكون لهم قريبًا وسيخدم احتياجاتهم الروحية والعبادية.

ثم زار البابا ثيودروس السفارة اليونانية برفقة المتروبوليت جورجيوس مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان والمفوض البطريركي العام لإبراشية نيجيريا الأب/ ياكوفوس، حيث استقبله سفير اليونان السيد/ أثناسيوس كوتسيونيس وزوجته إيوانا وجميع العاملين في السفارة. وحضور سفير مصر السيد/ محمد فؤاد. وقد أكد صاحب الغبطة بأن نيجيريا "عملاق" أفريقيا، ووصف مصر بأنها "البوابة" إلى أفريقيا. 

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