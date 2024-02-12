الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

لا طلاق إلا لعلة الزنا.. ما أصل هذا المبدأ ولما أقرته الكنيسة؟

الكنيسة
الكنيسة

حركت توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تحريك المياه، وتسرب الضوء إلى نفوس الأقباط، الذي يرغبون في صدور القانون واعتماده.

وفي انتظار قانون الاحوال الشخصية يتسائل البعض عن اصل مبدأ لا طلاق الا لعلة الزنا، وقال الباحث مينا منتصر المتخصص في النصوص الكتابية، في تصريح خاص أن أصل لا طلاق إلا لعلة الزنا يعود الى العدد الاول من الإصحاح 24 من سفر تثنية الاشتراع الذي اقر فيه الله من خلال عبده ونبيه موسى التشريعات التي تحكم العلاقاتت بين اليهود لذلك جاء في هذا أن النص أن من وجد على زوجته علة فله ان يعطيها كتاب طلاق في يديها اي يطلقها.

وخرجت اربعة مدارس تفسيرية في اليهودية تخص شمعي وهليل واشماعيل وغمالائيل، اعلن هليل وهو احدهم ان هذه العلة قد تكون اي علة قد يراها الراجل غير مناسبة في المرأة بينما قال شمعى مثلا ان هذه العلة يجب ان تكون على قوية، مثل الزنا، وليست علة عادية مثل حررق الطعام، الا ان المجتمع اليهودي الذي كان محتلا بشكل عسكري من الرومان وبشكل ثقافي من اليونان، قد استسهل الامر وبدأ يحدث طلاق في العديد من الاسر دون وجه حق، حيث اصبح اي رجل يريد ان يطلق امرأته يتحين الفرصة وفي اول خطا بسيط لها مثل عدم ترتيب المنزل، يطلقها.

وبهذا الشكل أصبح المجتمع مفكك، كما أن الرجل يطلق امرأته ويتزوج باخرى في حين ان زيجته الاولى في نظر الله لم تنفك نظرا لعدم وجود ما يتيح الانفصال، لذل قال المسيح لليهود ان موسى لاجل قساوة قلوبهم سمح لهم بالطلاق ولكن بسبب استسهالهم للامر فاراد ان يفصل في تفسير التشريع السابق ذكره في سفر التثنية، وقال ان من طلق امراته دون ان تزني فيجعلها تزني لانها ستتزوج باخر وهذا زنا لان الله لم يعترف بذلك الطلاق، كما انه بزواجه من امراة مطلقه او زوةاجه عموما يصبح هو ايضا زانيا لان زيجته الاولى لم تنكسر امام الله لا يزال جسدا واحدا مع امراته الاولى.

لا طلاق الا لعلة الزنا لا طلاق الا لعلة الزنى الطلاق لعلة الزنا اصل مبدأ لا طلاق الا لعلة الزنا لا طلاق الا لعلة الزنا مقولة ام ايه

مواد متعلقة

مساواة الرجل والمرأة.. باب جديد للمواريث فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

"الكاثوليكية" تُطلق يومًا روحيًا لأنشطة كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين

المطران عطا الله حنا: الفلسطينيون يتعرضون لمؤامرات وتحديات غير مسبوقة

مطران الكنيسة اللاتينية يحتفل بافتتاح سنة الصلاة وبداية الزمن الأربعيني بالغردقة

بطريرك الكاثوليك يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية قلب يسوع بالقوصية

الأنبا باخوم يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديسة تريزا بالمحلة الكبرى

الأب مراد مجلع يترأس القداس الإلهي لبدء سنة الاختيار للأخت كرستينا بهاء

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيسة مريم البتول سيّدة لورد

الأكثر قراءة

عاجل| تنفيذ مشروع عملاق بقناة السويس.. رئيس الهيئة يكشف التفاصيل

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

عاجل|التفاصيل الكاملة للملحمة الدرامية "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

وصول تركى آل الشيخ إلى مكتب وزيرة الثقافة

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

تطورات فى محاكمة المتسبب فى مصرع الفنان أشرف عبدالغفور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال