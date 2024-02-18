الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد أن نجحت فى الانضمام لقائمة فوربس.. من هى ماريان غالى؟

ماريان غالي
ماريان غالي

نجحت ماريان غالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سفنكس لإدارة الاستثمار المباشر، في أن تصبح ضمن قائمة  فوربس السنوية لأقوى سيدات الأعمال 2024، والتي تركز على النساء الأكثر نجاحًا في مجال الأعمال، واللاتي لهن مستقبل مشرق ومتطور.

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من هي ماريان غالي؟

تدير ماريان غالي محفظة تتجاوز قيمتها 161.8 مليون دولار في شركة القلعة، التي تستثمر في قطاعات الطاقة والأسمنت والمواد الزراعية، والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين، والطباعة والتغليف وغيرها، في حين بلغت إيرادات الشركة 2.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2023. 

تشغل غالي أيضًا منصب أمينة صندوق مؤسسة القلعة للمنح الدراسية التابعة للشركة، الذي يقدم منحًا دراسية للطلاب المصريين الموهوبين، كما عملت سابقًا في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، وفي شركة صناعات الغانم الكويتية.

قائمة فوربس

وضمت القائمة 104 سيدات من 27 قطاعًا مختلفًا و28 جنسية، وتصدرت سيدات الأعمال المصريات التصنيف بـ17 سيدة، وجاءت بعدهن الإماراتيات بعدد 14 سيدة، ثم السعوديات واللبنانيات بعدد 9 سيدات لكل منهما.

أما قطاع البنوك والخدمات المالية فتصدر القائمة بـ26 مشاركة، يليه قطاع الرعاية الصحية بـ13 مشاركة، ثم قطاع الاستثمار والتكنولوجيا بواقع 6 مشاركات لكل منهما، وانضمت 35 سيدة أعمال إلى تصنيف هذا العام لأول مرة، من 15 قطاعًا مختلفًا.

وضمت القائمة بجوار ريم كلًا من باكينام كفافي الرئيسة التنفيذية لشركة طاقة عربية، وداليا الباز نائب رئيس البنك الأهلي المصري.

كما ضمت القائمة المصرية ميريت السيد، داليا وهبة من شركة حسن علام القابضة، حسن علام للمرافق، ومنى ذوالفقار من شركة ذوالفقار وشركاؤها، مجموعة إي إف چي القابضة.

وهدى منصور من شركة IFS وكذلك إلهام محفوظ من البنك التجاري الكويتي (التجاري) وميرنا عارف المديرة العامة في شركة مايكروسوفت مصر وداليا إبراهيم من نهضة مصر للنشر.

ماريان غالي فوربس سيدات الأعمال مؤسسة القلعة الطباعة

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