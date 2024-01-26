الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صفقات الزمالك 2024 الجديدة.. 7 لاعبين يقتربون من القلعة البيضاء

الزمالك
الزمالك

تبحث جماهير نادي الزمالك، عن صفقات الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خاصةً بعد فك النادي للقيد خلال الفترة الماضية بشكل رسمي.

صفقات الزمالك الجديدة في يناير 2024

اقترب نادي الزمالك من حسم التعاقد مع 7 صفقات جديدة، وهؤلاء هم: هشام صلاح، لاعب نادي الاتحاد السكندري، بالإضافة إلى ناصر ماهر، لاعب مودرن فيوتشر، ومحمد شحاتة وعبدالرحمن خالد شيكا، ثنائي طلائع الجيش، بالإضافة إلى محمد شكري، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا.

كما اقترب الزمالك من التعاقد مع المدافع الدولي الفلسطيني ياسر حمد والذي سيتم قيده كلاعب محلي، بالإضافة إلى مهاب ياسر جناح فريق الداخلية.

كما أن هناك بعض الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى القلعة البيضاء مثل إلياس الجلاصي لاعب المصري البورسعيدي والبلعوطي حارس إنبي ومحمد عاطف لاعب طنطا.

الزمالك يعلن إنهاء أزمة القيد بشكل رسمي

وأعلن نادي الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية عن فك القيد بشكل رسمي، وذلك بعد حسم الأمور كافة الخاصة بهذا الملف، خلال الفترة الماضية، بشكل نهائي، بعد إنهاء أزمة سبورتنج لشبونة، ووصول خطاب رسمي للنادي من «فيفا» بفك القيد.

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