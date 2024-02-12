الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الرمان

محصول الرمان
محصول الرمان

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الرمان مراعاتها، خلال شهر فبراير، وتمثلت التوصيات في الآتي.

أهم العمليات

1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر
5-استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس
6-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق 

 تسميد اشجار الرمان التي تروى بالتنقيط

الراية الاولي: 2لتر حامض فوسفوريك للفدان + 2 لتر حامض هيوميك للفدان
الراية الثانية: ري بدون تسميد
الرية الثالثة: 2لتر حامض نيتريك للفدان + 2لتر حامض كبرتيك للفدان

 برنامج الري

السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 35 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 40 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 55 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 60 لتر/ الشجرة 

 يتم تقسيم الري إلي 4 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

برنامج المكافحة 

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للاشجار الصغيرة والتي لا تحمل ثمار ويتم مقاومتها كما سبق
2-مكافحة حفارات وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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