الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول التفاح

محصول التفاح
محصول التفاح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التفاح مراعاتها، خلال شهر يناير، وتمثلت التوصيات في الآتي.

أهم العمليات

1-  يتم تطعيم التفاح على الأصول المستخدمة أما بالقلم أو الكشط خلال شهري يناير وفبراير.

التسميد

عند بدء انتفاخ البراعم 
أ- تحت نظام الري بالغمر (التسميد يتم نثرا أسفل الاشجار) 
اقل من 3 سنوات 250 جم سلفات نشادر / شجرة تقسم على عدد من الدفعات 
من 4 - 8 سنوات 750 جم سلفات نشادر / شجرة تقسم على عدد من الدفعات 
أكبر من 8 سنوات 1000 جم سلفات نشادر / شجرة تقسم على عدد من الدفعات 
ب-تحت نظام الري بالتنقيط (تسميد من خلال السمادة)
أضف 250جم نترات نشادر و125جم سلفات بوتاسيوم و25جم حمض فوسفوريك التسميد بالكميات السابقة مرتين اسبوعيا حتى تمام العقد
في حالة الاشجار الغير مثمرة يستمر التسميد حتى اخر مارس.

برنامج الري

ا-أراضي تروى بالغمر
رية غزيرة بعد السدة الشتوية في بداية التزهير والنمو الخضري ثم منع الري اثناء فترة التزهير (ري على الحامي عند الضرورة) 
ب-أراضي تروى بالتنقيط
يبدا الري عند انتفاخ البراعم ويراعى انتظام المواعيد وتقليل كميات المياه خلال فترة التزهير
عمر الشجرة بالسنوات 1-2 2 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 4 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4   5 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5 فأكثر 6 لتر/شجرة

برنامج المكافحة 

1- يتوقع ظهور اصابة بالبياض الدقيقى والجرب وللوقاية استخدم كومولوس S بمعدل 300جم/100لتر ماء 
(فعال ضد البياض والجرب والاكاروسات) الرش 3-4 مرات كالتالي الاولى عند انتفاخ البراعم الثانية بعد العقد مباشرة الثالثة
2-  في حالة ظهور الإصابة بالبياض او الجرب او كلاهما استخدم بيليز بمعدل 30جم/100لتر ماء ثم اميستار بمعدل 45 سم/100 لتر ماء 
3- مكافحة الحشرات خلال تلك الفترة يتم مكافحة حفار الساق استخدم اكتلك بمعدل 150سم/100لتر ماء.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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