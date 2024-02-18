الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تفاصيل مسلسل مسار إجباري لـ عصام عمر وأحمد داش في رمضان 2024

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

في أول بطولة له، ينافس الفنان الصاعد أحمد داش، بعمل درامي خلال الموسم الرمضاني الحالي 2024 بمسلسل مسار إجباري، بعد الإشادات التي نالها في دوره بمسلسل جعفر العمدة خلال رمضان 2023 للنجم محمد رمضان إذ ظهر بدور ابنه.

وبدأ منذ فترة طويلة تصوير المسلسل، ومن المقرر أن تستمر أعمال التصوير خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المقبل.

قصة مسلسل مسار إجباري

أما عن قصة المسلسل فهي أحداث مشوقة يغلفها الطابع الكوميدي، وتدور حول الشابين عصام عمر، وأحمد داش "حسن" و"حسين" من منطقة شعبية، ويحدث أن يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من نفس الأب، وهم عكس بعضهما تمامًا في كل شيء.

ويكون أحد الشخصيتين طالب في الجامعة والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر، ولكن حين يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة.

ويضطر الاثنان إلى التعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد، وتتصاعد الأحداث وتدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشكل ترفيهي، خلال موسم دراما رمضان للعام 2024.

أبطال مسلسل مسار إجباري

وبجانب عصام عمر وأحمد داش، يشارك في البطولة صابرين، وبسمة، ورشدي الشامي، ومعالجة درامية باهر دويدار، من سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومينا بباوي، من إخراج نادين خان، والمسلسل مكون من 15 حلقة تشويقية للجمهور.

موعد شهر رمضان

وإلى الآن لم يتم تحديد موعد شهر رمضان بشكل دقيق، لكن التوقعات الفلكية توضح أنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الاثنين 11 مارس، ومن المتوقع أن يكون عدد أيام شهر الصيام هذا العام 30 يومًا، وفي نهاية شهر رمضان المبارك، يشير الفلكيون إلى أن يوم الثلاثاء 9 أبريل هو اليوم الأخير من الشهر.

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