لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024، والوظائف المطلوبة والشروط من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عن فتح باب التقديم على وظائف البريد المصري 2024 في 18 يناير الماضى وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية.

خطوات التقديم فى وظائف البريد المصرى

يمكن التقديم على وظائف البريد 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية

الدخول على بوابة الوظائف الحكومية من هنـــا

اختيار الوظائف من أعلى الصفحة

- من رابط وظائف الهيئة القومية للبريد اختيار الوظيفة المراد التقديم عليها "محام ثالث أو مهندس تشغيل وسائل نقل أو مهندس ميكانيكا أو مهندس كهرباء أو اخصائي (بريد- خدمة عملا- مكتب بريد).

اختيار تقديم طلب بعد قراءة الشروط والموافقة عليها.

تسجيل البيانات بشكل صحيح.

إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة بى دى إف.

الضغط على زر “تقديم”.

الاحتفاظ برقم التسجيل لمتابعة الطلب.

شروط وظائف البريد المصرى 2024

التمتع بالجنسية المصرية

ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا

أن يكون التقدير العام «جيد» على الأقل

الحصول على المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم لها

ألا يكون قد سبق الحكم علي المتقدم بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم تتم رد اعتباره

ألا يكون المتقدم لوظائف البريد 2024 قد سبق فصله من الخدمة بحكم نهائي، ولم يمضِ على صدور القرار النهائي بفصله 4 سنوات على الأقل

أن يجتاز المتقدم لوظائف البريد 2024 الاختبارات والتدريبات والكشف الطبي وتحليل المخدرات المقررة

يسدد المتقدم لوظائف البريد 26 جنيهًا على حساب الجهاز المركزي عن طريق الإيداع في أحد فروع البنوك التالية: "البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة"

الوظائف المطلوبة للبريد المصرى 2024

مهندسين فى التخصصات التالية :

هندسة مدنية

هندسة ميكانيكية

هندسة كهربائية

هندسة اتصالات

هندسة حاسبات

هندسة طبية حيوية

هندسة زراعي

هندسة كيمياء

هندسة تصنيع

ثانيا ..وظائف الأخصائيين

بكالوريوس العلوم

بكالوريوس التجارة

ليسانس الحقوق

بكالوريوس التربية

بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية

بكالوريوس الخدمة الاجتماعية

بكالوريوس اللغة العربية

بكالوريوس اللغة الإنجليزية

بكالوريوس اللغة الفرنسية

ثاليا ..محامين

ليسانس الحقوق أو ليسانس الشريعة والقانون