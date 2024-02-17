السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استكمال أعمال لجنة اختيار المهندسين المتقدمين لشغل وظائف بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلنت محافظة مطروح، اليوم السبت، عن استكمال أعمال لجنة اختيار المهندسين المتقدمين لشغل وظائف بنظام الأجر اليومى، برئاسة أعضاء اللجنة المعنية من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة، حيث تم استئناف المقابلات الشخصية لعدد من خريجى كليات الهندسة بعد إتمام أوراق تقديم ملفاتهم وفقا للشروط والضوابط المعلنة عند استقبال طلبات التقديم، واعطاء الفرصة لجميع المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط وسيتم تقييم درجات، مع التأكيد على تحقيق الشفافية في التقييم والاختيارلجميع المتقدمين.

_ نظام الأجر  اليومي

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد وجه الشهر الماضى بالإسراع في إجراءات اختيار المهندسين بنظام الأجر اليومي بعدما أعلنت محافظة مطروح عن طريق الصفحة الرسمية للمحافظة عن حاجتها لشغل عدد من وظائف المهندسين بعدد من التخصصات الهندسية، وبنظام الآجر اليومى، بما يعمل على توفير مزيد من فرص العمل ويساهم في سرعة إنهاء عدد من الإجراءات وييسر تقديم مزيد من الخدمات للمواطنين، مع الإعلان قريبًا عن نتائج التقييم والمقابلات. 

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لجنة اختيار المهندسين شغل وظائف بنظام الأجر اليومى نظام الأجر اليومى مطروح اللجنة المعنية

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