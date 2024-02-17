تخصيص 20 ألف متر مربع لإقامة نادٍ للمهندسين فى مطروح

انعقدت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بمطروح، برئاسة المهندس خالد عبد الله عيسى رئيس النقابة، بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح، وذلك بعد اكتمال عدد الحضور، بعد تأجيلها ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني.

_ انتخابات التجديد النصفى

وقدم المهندس خالد عبد الله عيسى بخالص الشكر للواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على دعمه الدائم للنقابة في كافة المجالات، والشكر لمجلس النقابة وجميع منسوبي النقابة، مؤكدًا حرص مجلس النقابة على تقديم خدمة مميزة للمهندسين وذويهم موجها لمهندسي الكهرباء بالمشاركة في دبلومة الشبكات الذكية والتي تنظمها الأكاديمية البحرية بالعلمين، معلنا تخصيص ٢٠ ألف متر مربع لإنشاء نادي لنقابة المهندسين بمطروح بمقابل حق انتفاع، داعيًا جموع المهندسين للمشاركة الفعالة والإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي يوم ٢٣ فبراير.

_ قروض حسنة

ومن جهته، هنأ المهندس محمد اليمني، الحضور بقرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيرًا لوجود مقرات للنقابة بمدينة مرسى مطروح، ومقر بمدينة الحمام، ومقر بمدينة العلمين، بالإضافة لتوفير استراحات للمهندسين، وشراء أرض مقر النقابة بالكليو ٤، كما تم تقديم قروض حسنة للمهندسين بقيمة ٣٧٥ ألف جنيه، مؤكدا حرص مجلس النقابة على دعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية وغيرها، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمتي الأمن والأمان.

_ ميزانية عام ٢٠٢٣

واستعرض مراقب الحسابات محمد المسيري -المحاسب القانوني وخبير الضرائب-، تقرير ميزانية عام ٢٠٢٣ وكذلك الموازنة التقريبية لعام ٢٠٢٤، مؤكدًا أنه تمت مراجعة قائمة المركز المالي لنقابة المهندسين الفرعية بمطروح عن عام ٢٠٢٣، مشيرًا إلى أن المراجعة تمت وفقًا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، موضحًا أن المركز المالي وكذلك قائمة الدخل المجمعة يعطيان على التوالي صورة حقيقية للمركز المالي للنقابة ونتيجة نشاطها عن السنة المالية السابقة، وذلك طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

_ إنجازات مجلس نقابة المهندسين بمطروح

كما استعرض المهندس خالد عبد الله عيسى إنجازات مجلس نقابة المهندسين بمطروح لعام ٢٠٢٣، ومنها:

في مجال المشاركة المجتمعية، شاركت النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح بمقترح تعديل المسار المروري للشوارع الرئيسية بمطروح، وكذلك الإعلان عن دورة تدريبية لإعداد كوادر لنشر وتدريب والتوعية بمواجهة التغيرات المناخية وتحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر كمركز لوجستي للتواصل العالمي ومركز للطاقة النظيفة، كما تم إهداء درع النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح لرئيس مجلس إدارة شركة البحيره لتوزيع الكهرباء، وكذلك فتح باب الاشتراك في الجمعية الاستهلاكية لأعضاء الجمعية العمومية لمهندسي مطروح، وتوفير وسيلة مواصلات لحضور الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المصرية والمشاركة بها، والمشاركة في الاجتماع الدوري للجنة الشباب للنقابة العامة للمهندسين، بالإضافة إلى عقد بروتوكول تعاون مع منظمي كورس برمجة للأطفال يشمل برمجة مواقع الكترونية، وبرمجة ألعاب الفيديو، وصناعة برامج الموبايل، وطرق التعامل مع الواقع الافتراضي، كما تم عقد بروتوكول مع صيدلية الطيباني.

وأشار عيسى إلى تنظيم رحلتين لإسطنبول والهند، وكذلك رحلة عمرة بالتعاون مع لجنة الرحلات بنقابة المهندسين بالإسكندرية، رحلة لمدينة بورسعيد، رحلة لمدينة سيوة، رحلة لمدينة شرم الشيخ، رحلة دريم بارك، القاهرة-الفيوم، وكذلك رحلة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كما تم تنظيم عدد من الرحلات لفندق الأبيض للقوات المسلحة، ومارسيليا أكوا بارك بمنطقة علم الروم، بالإضافة إلى تنظيم رحلات الحج السياحي بالتعاون مع نقابة المهندسين بالإسكندرية، وكذلك الإعلان عن دفعة جديدة من القرض الحسن.

ولفت لإعلان النقابة عن حاجتها شغل وظيفة أمين خزينة بمقر النقابة بمطروح، وكذلك وظيفة سكرتير لجان بمقر النقابة بمطروح، وجاء ذلك في إطار دعم النقابة للمهندسين في إيجاد فرص عمل مناسبة لسيادتهم، كما أعلنت لجنة العلاقات العامة والإعلام عن استرداد بدل السفر لحضور اختبارات مسابقة التنظيم والإدارة بالقاهرة.

وعن فعاليات لجنة الشباب والتوظيف، نظمت اللجنة ختام فعاليات المرحلة الأولى للموسم الثاني لدوري كرة القدم بالنقابة الفرعية للمهندسين بمطروح، وكذلك تنظيم انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين الفرعية بمطروح، والمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين وإصدار بيان بشأن الاجتماع.

وأعلنت اللجنة الاجتماعية والثقافية ولجنة العلاقات العامة والإعلام عن احتفالية تكريم الأم المثالية، كما تم تنظيم حفل تكريم المتفوقين دراسيًا.

وشملت فعاليات شهر رمضان الكريم، كوبون خصم لشهر رمضان الكريم، وكذلك توفير لحوم بلدي للمهندسين، وتنظيم ثلاثة أيام للإفطار الجماعي للمهندس وذويه بفندق ديلمار، بالإضافة لإفطار جماعي بمدينة الحمام.

وعن فعاليات لجنة العلاقات العامة والإعلام، أعلنت اللجنة عن تنظيم مسابقة "رمضان كريم" الإلكترونية، وكذلك تنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم لأبناء المهندسين وتكريم الفائزين

وأعلنت لجنة الشباب والتوظيف عن تنظيم الدورة الرمضانية لكرة القدم 2023، كما تم تنظيم ندوة علمية في مجال الطاقة الكهربائية بالتعاون مع شركة السويدي إليكتريك.

الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بمطروح

الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بمطروح

الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بمطروح