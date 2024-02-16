رئيس "مياه مطروح" يُتابع مشروع تأهيل محطتي إزالة الحديد والمنجنيز بسيوة

تفقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم الجمعة، مشروع إعادة تأهيل محطتي إزالة الحديد والمنجنيز بجبل الدكرور وقارة أم الصغير بمدينة سيوة، ضمن مشروعات تحسين جودة وكفاءة المياه المنقاه وزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات.

قرية أم الصغير



وأوضح رئيس مياه مطروح، أن المحطة الأولى بقرية أم الصغير تعمل بطاقة إنتاجية قدرها 1000 متر مكعب في اليوم، وبتكلفة 25 مليون جنيه، لخدمة أهالي القرية، ومن المقرر الانتهاء منها في نهاية شهر يوليو القادم.

منطقة الدكرور

وأضاف أن المحطة الثانية بمنطقة الدكرور تعمل بطاقة إنتاجية قدرها 5000 متر مكعب في اليوم، وبتكلفة 35 مليون جنيه، وتخدم اهمال مدينة سيوة، ويستغرق إنشاؤها نحو ثلاثة أشهر حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

وأوضح انه تم الانتهاء من تجهيز المهام والتشوينات وجاري البدء في اعمال إعادة التأهيل والمقرر الانتهاء منها بالموعد المحدد.

تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين



واكد “خالد” أنه يتابع باستمرار أعمال إعادة تأهيل المحطات بجميع محطات وأفرع الشركة بالمحافظة، وأنه يسعى لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والتأكد من جودة وسلامة المياه.