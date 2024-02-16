رئيس مدينة مرسى مطروح: فرق الطوارئ تستجيب لاستغاثات المواطنين لرفع مياه الأمطار

تواصل مدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح جهودها في تلبية استغاثات وشكاوي المواطنين بالمناطق والأحياء السكنية التي تراكمت بها مياه الأمطار وإعاقة سير الأهالي والسيارات.

وذلك من خلال سرعة استجابة فرق الطوارئ بمجلس المدينة منذ ليلة أمس وتقوم معدات، سيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة بالتعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة، طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

الاستجابة لبلاغات وشكاوى المواطنين

وقال عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسي مطروح، إن فرق الطوارئ قامت بالتعامل والاستجابة لبلاغات وشكاوى المواطنين بمناطق بعزبة العمدة فرج والشيخ عطيوة والكيلو 1 والطريق الدولي والريفية ومدخل المدينة، وجار العمل علي باقي البلاغات على مدار اليوم بنطاق المركز، تيسيرًا على المواطنين لفتح الشوارع في ظل الطقس غير المستقر الذي تشهده المدينة.

التنسيق مع الأجهزة المعنية

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح علي التنسيق مع الأجهزة المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة اليومي.

رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة المعدات

وشدد عبدالمجيد علي فرق الطوارئ وإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة، شرقا وغربًا.

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات مجلس المدينة لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه، ورفع تراكمات مياه الأمطار بالميادين والشوارع الرئيسية والطريق الدولي بنطاق المدينة.

فرق الطوارئ تستجيب لاستغاثات المواطنين لرفع مياه الأمطار

فرق الطوارئ تستجيب لاستغاثات المواطنين لرفع مياه الأمطار

فرق الطوارئ تستجيب لاستغاثات المواطنين لرفع مياه الأمطار

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