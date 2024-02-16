لليوم الثانى.. استمرار إزالة وسحب مياه الأمطار بمرسى مطروح وبرانى

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح لليوم الثاني على التوالي جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، التي شهدت أمطارا رعدية غزيرة إلى متوسطة وحالة من عدم الاستقرار مع انخفاض درجات الحرارة أمس الخميس.

تأهب جميع الأجهزة المعنية

وشدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على استمرار تأهب جميع الأجهزة المعنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن والحماية المدنية بالمرور الميداني لمتابعة الإسراع في إزالة تراكمات مياه الأمطار من جميع المناطق خاصة نقاط تجمعات المياه لتيسير حركة السيارات والمواطنين، ورفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لحالة عدم استقرار الأحوال الجوية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

مدينة مرسى مطروح

ففي مدينة مرسى مطروح أوضح العميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح تواصل معدات وأفراد مجلس المدينة وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في استمرار سحب تراكمات المياه والاستحابة لاستغاثات المواطنين بمناطق عزبة الشيخ عطيوة وعزبة العمدة فرج ومدخل مدرسة تحفيظ القران بالكيلو 1، وبطريق الدولي بالكليو 3 وتكثيف جهود إزالة وسحب تراكمات المياه، خاصة مع أعمال الحفر وتوسعة وتطوير الطريق الدولي من الكيلو 8 إلى داخل المدينة.

مدينة براني

كما استمرت جهود إزالة تراكمات مياه الأمطار بعدد من المدن الأخرى، ففي مدينة سيدي براني يواصل معدات وأفراد مجلس المدينة برئاسة العميد ياسر عامر، وبالتعاون مع معدات وأفراد شركة مياه الشرب والصرف الصحي المتابعة الميدانية لتكثيف جهود إزالة تراكمات مياه الأمطار بالشوارع والميادين لتيسير حركة السيارات والمواطنين.