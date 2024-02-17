السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توجيه عاجل من وكيل "تعليم مطروح" للمدارس بعد الأمطار الغزيرة على المحافظة

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

وجّه عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تعليمات مشددة لمديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بالتوجيه الفوري لجميع المدارس بإزالة تراكمات وآثار الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المحافظة.

مواجهة الكوارث 

وأكد مدير تعليم مطروح أن جميع المدارس على مستوى محافظة مطروح من مدينة الحمام ومنطقة البنجر شرقًا وحتى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا جرى تنظيم تدريبات لها على مواجهة الكوارث وكيفية التعامل الأمثل معها وتنفيذ خطة الإخلاء الكامل للمدرسة، بما يضمن سلامة الجميع في حالة حدوث أي طوارئ مثل السيول والحريق وغيرها، وذلك بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن مطروح.

وأوضح شحاته أنه وفقًا لتكليفات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وفي ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب، قائد الإقليم، تم توجيه مديري الإدارات بتفعيل لجنتي الأزمات والكوارث والصحة والسلامة المهنية لمتابعة عملية رفع مياه الأمطار في محيط المدارس وأفنيتها، ومراجعة معايير واشتراطات الأمان بها، وذلك لضمان جاهزيتها التامة صباح غدٍ الأحد.

كانت قد أعلنت محافظة مطروح عن مواصلة الأجهزة التنفيذية في جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، التي شهدت أمطارًا رعدية غزيرة إلى متوسطة، وحالة من عدم الاستقرار مع انخفاض درجات الحرارة.

موجة الأمطار الغزيرة وكيل تعليم مطروح إزالة آثار الطقس السيء مطروح مدارس مطروح

مواد متعلقة

رئيس "مياه مطروح" يُتابع مشروع تأهيل محطتي إزالة الحديد والمنجنيز بسيوة

لليوم الثانى.. استمرار إزالة وسحب مياه الأمطار بمرسى مطروح وبرانى

رئيس مدينة مرسى مطروح: فرق الطوارئ تستجيب لاستغاثات المواطنين لرفع مياه الأمطار

استقرار حالة الطقس بمطروح.. وسحب مياه الأمطار من الشوارع

نائب محافظ مطروح تشهد ختام فعاليات الدفعة الثانية من برنامج المرأة تقود

شعيب يتابع إزالة تجمعات مياه الأمطار في مدينتي "مرسي مطروح وبراني"

سكرتير عام مطروح يتابع إزالة تراكمات مياه الأمطار (صور)

فرق الطوارئ تكثف جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والطريق الدولي بمرسي مطروح

الأكثر قراءة

عاجل| توفير السلع بتخفيضات تصل إلى 40%.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد"

عاجل| حقيقة انتشار "الجرب والتقمل" بين نازحى قطاع غزة

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

تفاصيل خطة الاحتلال لمنع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى فى رمضان

صوروهما في أوضاع مخلة.. قصة خطف شابين لطلب فدية 3 ملايين جنيه

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية لليوم 134 على التوالى

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية