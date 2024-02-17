توجيه عاجل من وكيل "تعليم مطروح" للمدارس بعد الأمطار الغزيرة على المحافظة

وجّه عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تعليمات مشددة لمديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بالتوجيه الفوري لجميع المدارس بإزالة تراكمات وآثار الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المحافظة.

مواجهة الكوارث

وأكد مدير تعليم مطروح أن جميع المدارس على مستوى محافظة مطروح من مدينة الحمام ومنطقة البنجر شرقًا وحتى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا جرى تنظيم تدريبات لها على مواجهة الكوارث وكيفية التعامل الأمثل معها وتنفيذ خطة الإخلاء الكامل للمدرسة، بما يضمن سلامة الجميع في حالة حدوث أي طوارئ مثل السيول والحريق وغيرها، وذلك بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن مطروح.

وأوضح شحاته أنه وفقًا لتكليفات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وفي ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب، قائد الإقليم، تم توجيه مديري الإدارات بتفعيل لجنتي الأزمات والكوارث والصحة والسلامة المهنية لمتابعة عملية رفع مياه الأمطار في محيط المدارس وأفنيتها، ومراجعة معايير واشتراطات الأمان بها، وذلك لضمان جاهزيتها التامة صباح غدٍ الأحد.

كانت قد أعلنت محافظة مطروح عن مواصلة الأجهزة التنفيذية في جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، التي شهدت أمطارًا رعدية غزيرة إلى متوسطة، وحالة من عدم الاستقرار مع انخفاض درجات الحرارة.