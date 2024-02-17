السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أمطار غزيرة على الإسكندرية تزامنا مع نوة "الشمس الصغيرة"

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

استمر هطول الأمطار الغزيرة على الإسكندرية لليوم الرابع على التوالي، مع مصحوب برعد وبرق مع انخفاض درجة الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة المحملة بالأمطار، تزامنا مع نوة "نوة الشمس الصغيرة "، ما أثر على حركة سير المشاة والسيارات.

وعلى الرغم من أجواء الطقس السيئة التي تشهدها الإسكندرية، إلا أنه استمر تداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم.

وأكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، ضرورة رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية لتلقي أي بلاغات بوجود تجمع وتراكم للمياه مع التواجد الميداني لرؤساء الأحياء على مدار الساعة للتعامل مع ظروف الطقس السيئ.

توزيع 180 سيارة بشرق وغرب المحافظة وبالأماكن الساخنة

وقامت شركة الصرف الصحي بتوزيع 180 سيارة بشرق وغرب المحافظة وبالأماكن الساخنة التي تتجمع بها مياه الأمطار لكسحها وتصريفها وتسهيل الحركة.

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من جهته، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين، إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا لنوة "انواء الشمس الصغيرة" والتي تستمر لمدة 3 أيام تصاحبها رياح غربية وأمطار غزيرة.

 

 

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