افتتاح مسجد زواية سلطان بالإسكندرية.. وغرفة عمليات لمتابعة المساجد خلال الأمطار

افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم، مسجدًا جديدًا بالمحافظة، لينضم لسلسة المساجد الجديدة التي افتتحتها وزارة الأوقاف.

وأناب الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل الوزارة، الشيخ هاشم سعد الفقي، مدير عام الدعوة لحضور افتتاح مسجد زاوية سلطان التابع لإدارة أوقاف وسط، وأدى خطبة الافتتاح، بحضور الشيخ محمد أبو زيد، مدير إدارة أوقاف وسط، وأعضاء مجلس النواب.

غرفة عمليات طارئة لمتابعة المساجد

وعقدت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، غرفة عمليات طارئة برئاسة الشيخ سلامة عبدالرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وعضوية الشيخ وسام كاسب، مدير عام المتابعة وقيادات الدعوة بالمديرية، لمتابعة غرف العمليات بالإدارات الفرعية ولمتابعة أحوال المساجد، نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة منذ عدة أيام.

وشدد الشيخ سلامة، على ضرورة المتابعة الميدانية للمساجد ومتابعة أسطحها وملحقاتها وإزالة أي تراكمات مياه تتسبب بها مياه الأمطار حفاظًا على بيوت الله عزوجل من أي أضرار يمكن أن تلحق بها بسبب الأمطار.

كما أجرى وكيل أوقاف الإسكندرية، جولة مرورية لتفقد المساجد والاطمئنان عليها قبيل صلاة الجمعة، مؤكدًا أن أوقاف الإسكندرية لا تألوا جهدا في الحفاظ على بيوت الله.

كما نظَّمت المديرية اليوم قافلة دعوية داخلية إلى إدارة محرم بك، يأتي هذا في إطار سعي المديرية لتنشيط العمل الدعوي، وأدى الأئمة خطبة الجمعة مع الالتزام بموضوع الخطبة ووقتها.

وكان قد أكد الشيخ سلامة عبد الرازق أن الدعاة إلى الله "عز وجل" أصحاب رسالة عظيمة ومشرفة، حيث إنهم هداة لأبواب الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وعلى قدر هذه المكانة يقع على عاتقهم مسئولية حسن التبليغ عن الله "سبحانه وتعالى" ورسوله "صلى الله عليه وسلم"، وأن يكونوا قدوة حسنة قولا وعملا، مضيفًا أن من تمام أداء الرسالة أن يتقوم الداعية بالعلوم الشرعية والثقافية المناسبة، وأن يخاطب الناس على قدر معارفهم، ملتزما في خطابه بالحكمة والموعظة الحسنة.

أوقاف الإسكندرية خلال افتتاح المسجد

أوقاف الإسكندرية خلال افتتاح المسجد

أوقاف الإسكندرية خلال افتتاح المسجد