وكيل "أوقاف الإسكندرية" يكرم المتفوقين فى مسابقة القرآن الكريم

كرم الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، المتفوقين في مسابقة القرآن الكريم التي عقدتها نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية تحت إشراف مديرية أوقاف.

وأشاد الصحفيون بجهود وزارة الأوقاف، وجهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في خدمة القرآن الكريم وأهله وفيما يبذلونه لحفظ النشء وتوعية المجتمع، مؤكدين أن وزارة الأوقاف أثبتت بقوة أنها الحصن الحصين والملجأ الآمن لإخراج جيل وسطي مستنير.

وأكد الصحفيون أنهم فخورون بالدور الذي تقوم به الأوقاف في مجالات عدة يشهد به القاصي والداني، كما أشادوا بإصدارات وزارة الأوقاف التي أسهمت في نشر الفكر الوسطي والفهم الصحيح لنصوص الدين، مما ساعد في تحقيق الأمن الفكري وسط أبناء المجتمع.

ومن جانبه، وجه الشيخ سلامة، الشكر لأصحاب الأقلام الحرة الصادقة التي تتحرى الدقة قبل الحديث أو الخوض في أي حادثة، مشيدًا بما يقومون به من حرص شديد وملموس على إبراز النشاط والدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف مما جعل وزارة الأوقاف من خلال مساجدها وأئمتها هي بحق حصنا آمنا لكل من يريد أن يتعلم أمور دينه.

كما حضر الشيخ سلامة حفل تكريم طلبة المركز الثقافي خريجي دفعة 2023م بحضور كل من الدكتور طلعت حجاج عميد المعهد، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، والشيخ على بدير مسئول شئون المساجد، وإيهاب البهي مدير المعهد.

وخلال الحفل أعرب وكيل أوقاف الإسكندرية عن سعادته الغامرة لما رآه وشاهده من صبر وإصرار وعزيمة لطلبة العلم الذين يحملون مشاعل النور ليبددوا ظلام الجهل وليرفعوا راية الدين والفكر الوسطي المستنير، مؤكدا أن وزارة الاوقاف جعلت المراكز الثقافية مصدرًا من أهم مصادر التثقيف والتنوير ونشر الفكر الوسطي المستنير.

كما شهد الشيخ سلامة، اليوم فعاليات مقرأة الأئمة بإدارة اوقاف المنتزه بحضور الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة والشيخ محمود نصر الدين مسئول شئون القرآن والشيخ على البنا مدير إدارة المنتزة، وقد عقد الشيخ سلامة مجلسًا للصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الانتهاء من المقرأة، في إطار الحراك الدعوي الذي تشهده مديرية أوقاف الإسكندرية.

واختتم وكيل أوقاف الإسكندرية، جولاته بحضور الليلة الختامية للأسبوع الثقافي بمسجد الغفران بمنطقة البيطاش بحضور الدكتور محمد عباس المغني، والشيخ محمد بلال مدير إدارة العجمي، وسط حضور جماهيري مكثف.

تكريم المتفوقين في مسابقة القرآن بنقابة الصحفيين

تكريم المتفوقين في مسابقة القرآن بنقابة الصحفيين

تكريم المتفوقين في مسابقة القرآن بنقابة الصحفيين