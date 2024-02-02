الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يتفقد المساجد للتأكد من تصريف الأمطار وجاهزيتها خلال الطقس المتقلب

جولة وكيل أوقاف الإسكندرية
جولة وكيل أوقاف الإسكندرية

أجرى الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، جولة مرورية موسعة على مساجد إدارة أوقاف (الجمرك - وسط - شرق) لتفقدها والاطمئنان على تجهيزها وإعدادها، وتفقد أسطح المساجد ومرافقها للاطمئنان عليها في ظل هذه الظروف الجوية الصعبة.

 ضرورة الاستمرار في صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار وصيانة الوصلات الكهربائية

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، على جميع العاملين بالمساجد ضرورة الاستمرار في صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار وصيانة الوصلات الكهربائية الخاصة بالمساجد في ظل هذه الظروف الجوية الصعبة حفاظا على بيوت الله عز وجل.

كما أكد مدير المديرية على ضرورة إزاحة أي تجمعات مياه على أسطح المساجد، وملحقاتها بشكل دوري حتى لا تؤثر عليها.

المديرية تعقد مقرأة للائمة ثم مجلسًا للصلاة على النبي 

كما عقدت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الجمعة مقرأة للائمة ثم مجلسًا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الجمعة بمسجد سيدنا علي بن أبي طالب بسموحة ، بحضور كل من: الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، والشيخ حاتم سالم مدير إدارة أوقاف شرق.

هذا وقد أدى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة اليوم بمسجد سيدنا علي بن أبي طالب بسموحة.
 

وكيل وزارة الأوقاف أسطح المساجد الظروف الجوية تصريف مياه الأمطار الوصلات الكهربائية

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