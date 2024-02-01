مساجد الإسكندرية تصدح بالحديث والصلاة على الرسول في ندوات دينية للجمهور

أقيمت الليلة ندوات دينية بمعظم مساجد الإسكندرية، احتفاءً واحتفالًا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عنه وعن علو قدره وعظيم مكانته، وجاء على رأس هذه الندوات: الندوتين المقامتين بمسجد سيدي ياقوت العرش بإدارة أوقاف الجمرك، بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، وبمسجد الإمام عبد الحليم محمود بإدارة أوقاف المنتزة بحضور الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة.

وقال الشيخ سلامة خلال كلمته، إن قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى عظيم فهو صاحب المقام المحمود واللواء العقود والحوض المورود والشفاعة العظمى، فحبه صلى الله عليه وسلم ضياء القلوب وترياق النفوس ودواء الأرواح وسبيل الفلاح والنجاح.

وبيّن أن قدر النبى عظيم لا يعرفه إلا رب النبي ولذلك بدأ الرحمن جل فى علاه بذاته عند الصلاة على النبى وجعلها بصيغة المضارع الذى يدل على استمرارية الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، ويكفى من يصلى على النبى شرفًا أن الذى يرد عليه التحية هو رب النبى وأن أقرب الناس مجلسًا من النبى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أكثرهم صلاة على النبى محمد صلى الله عليه وسلم.

هذا وقد وجه الجمهور الشكر لوزير الأوقاف للجهد الذى يقوم به والنشاط والحراك الدعوى الذى ملأ المساجد به، حيث ألتف الناس حول أئمة المساجد وتعلقت قلوب الأطفال والشباب بها.

ختام دورة اللغة العربية للأئمة

وفي سياق آخر، شهد الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الخميس، فعاليات ختام دورة اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات وذلك بحضور الدكتورة سعيدة صبح عميد الكلية.



وخلال كلمته، وجه وكيل أوقاف الإسكندرية، جزيل الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف على اهتمامهم بالأئمة والعمل على صقل مهاراتهم من خلال التدريب والاعداد الجيد في إطار بروتوكولات التعاون المشترك بين الازهر الشريف ووزارة الأوقاف.

كما وجه الشكر لكلية الدراسات الإسلامية بجميع قياداتها وهيئة التدريس بها على ما قدموه للائمة خلال هذه الدورة العلمية المتخصصة وعلى حفاوة استقبالهم وحسن ضيافتهم للسادة الائمة.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة سعيدة صبح عميد الكلية، عن سعادتها الغامرة لما رأته من مستوى الائمة والذي يدل على مدى التقدم الذي وصلت إليه وزارة الأوقاف بأئمتها من خلال إعدادهم وصقل مواهبهم، مؤكدة أنه زاد اطمئنانها على مصرنا الغالية لما رأته من المستوى الفكري والثقافي لشباب الأئمة الذين يحملون مشاعل النور لهداية الحيارى وإرشاد التائهين.

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