السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس مرسى مطروح يتابع مع فرق الطوارئ إزالة تجمعات الأمطار

جانب من تفقد رئيس
جانب من تفقد رئيس مدينة مرسى مطروح جهود فرق الطوارئ

تفقد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، جهود فرق الطوارئ التابعة لمجلس المدينة لليوم الثالث على التوالي في رفع تراكمات مياه الأمطار على مدار اليوم في الشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي، باستخدام معدات وسيارات الحملة الميكانيكية للتعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، وفقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

كما شدد رئيس مدينة مرسى مطروح على جهود مجلس المدينة في الاستجابة السريعة لنداءات وبلاغات المواطنين في الأحياء السكنية والعزب، من خلال فرق الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لإزالة تجمعات مياه الأمطار في المركز، وذلك لتسهيل حركة المواطنين وفتح الشوارع المؤدية إلى الأحياء في ظل الظروف الجوية غير المستقرة التي تشهدها المدينة.

وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح سير العمل ميدانيًا لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعوق حركة المرور، خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، كجزء من جهود المدينة اليومية بعد تأثير الظروف الجوية غير المستقرة على المحافظة والطرق السريعة شرقًا وغربًا.

_ غرفة عمليات مجلس المدينة

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات مجلس المدينة لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه، ورفع تراكمات مياه الأمطار بالميادين والشوارع الرئيسية والطريق الدولي بنطاق المدينة.

جانب من تفقد رئيس مدينة مرسى مطروح جهود فرق الطوارئ
جانب من تفقد رئيس مدينة مرسى مطروح جهود فرق الطوارئ
جانب من تفقد رئيس مدينة مرسى مطروح جهود فرق الطوارئ
جانب من تفقد رئيس مدينة مرسى مطروح جهود فرق الطوارئ
جانب من تفقد رئيس مدينة مرسى مطروح جهود فرق الطوارئ
جانب من تفقد رئيس مدينة مرسى مطروح جهود فرق الطوارئ
جانب من تفقد رئيس مدينة مرسى مطروح جهود فرق الطوارئ
جانب من تفقد رئيس مدينة مرسى مطروح جهود فرق الطوارئ
جانب من تفقد رئيس مدينة مرسى مطروح جهود فرق الطوارئ
جانب من تفقد رئيس مدينة مرسى مطروح جهود فرق الطوارئ
رئيس مدينة مرسي مطروح مطروح فرق الطوارئ الشوارع الرئيسية والميادين العامة تراكمات مياة الامطار

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