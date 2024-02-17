السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وظائف بمصلحة الشهر العقارى.. تعرف على الشروط والتخصصات

مصلحة الشهر العقاري
مصلحة الشهر العقاري

أعلنت مصلحة الشهر العقاري عن طرح وظائف الشهر العقاري 2024 في عدد من التخصصات «مهندس تخصص كهرباء ثالث ج - مهندس حاسبات ثالث ج - مهندس إلكترونيات واتصالات ثالث ج - مهندس تخصص مساحة ثالث ج - مهندس تخصص مدني ثالث ج»، إضافة إلى 50 وظيفة باحث قانوني.
 

وحددت مصلحة الشهر العقاري الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الشهر العقاري 2024 لشغل، وهي كالتالي:

 

- العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 26 عاما

- مستوى المؤهل: مؤهل عال - بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة كهرباء

التقدير: لا يقل عن جيد جدا
المستندات المطلوبة لشغل وظائف الشهر العقاري 2024 
وكشفت مصلحة الشهر العقاري عن المستندات المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها، وهي كالتالي:

- الصورة الشخصية

- صورة بطاقة الرقم القومي

- المؤهل الدراسي

- المؤهل الأعلى إن وجد

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

- إيصال الإيداع البنكي

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل «وجهين بحسب الأحوال»

- كارنية نقابة المهندسين

  
وقالت مصلحة الشهر العقاري إنه يتعين على المتقدمين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع، إضافة إلى رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا، لافتة إلى أنه سيتم رفض الطلب في حالة ما لم تكن المستندات أصلية ملونة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به.

 

مهندس الشهر العقاري وظائف 10 تخصصات حاسبات

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 17-2-2024

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاطف السادات.. قصة بطل أرعب الإسرائيليين وأجبرهم على تحيته عسكريا

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 17-2-2024

سوزى الأردنية فى قبضة الأمن.. مصادر تكشف كواليس مأمورية الآداب لضبطها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اللعبة الأميركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح